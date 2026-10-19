Україна втратила шанс на вигідний мир: які поступки тепер можуть вимагати

Українські політики та нардепи зазначають, що доведеться домовлятися про завершення війни. Питання — з якої позиції йти на переговори. При цьому допомога Україні зменшується, тиск посилюється, грошей бракує, а ворог завдає масованих ударів по критичній інфраструктурі та соціальних об’єктах. До того лідер США Дональд Трамп заявляє, що кращі умови миру Україна уже втратила. Чи правда це — поділився думкою штучний інтелект.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що Україна могла мати вигідніші умови для переговорів у 2022 році та після успішних контрнаступів. Тепер дефіцит ППО, пошкоджена енергетика й фінансові проблеми посилюють позиції Москви. Водночас чат-бот не вважає ситуацію безвихідною.

Серед чинників, які можуть допомогти Україні, він називає посилення оборонної ролі Великої Британії та ЄС, а також удари по російській інфраструктурі й нафтопереробних заводах, що підвищують ціну продовження війни для Кремля.

На думку Gemini, головне завдання зараз — не допустити поступок, які загрожуватимуть існуванню держави.

Чат-бот Grok дає песимістичнішу оцінку. На його думку, Україна майже втратила найкращі умови для завершення війни. Скорочення допомоги, нестача ракет для ППО, руйнування енергетики, проблеми бюджету та тиск Вашингтона дедалі більше ускладнюють переговори.

Модель ШІ вважає, що Росія може посилювати вимоги, використовуючи ослаблення України. Якщо раніше йшлося про заморозку бойових дій уздовж лінії фронту, то надалі можуть з'явитися нові територіальні претензії або вимоги обмежити суверенітет.

Водночас Grok наголошує: це не привід погоджуватися на значні поступки. Україні потрібні гарантії безпеки, підтримка Європи та відмова від умов, які означатимуть здачу країни.

Чат-бот DeepSeek найбільш категоричний: він вважає, що Україна втратила найкращу можливість для переговорів. Серед причин — скорочення американської допомоги та пропозиції, які, за оцінкою чат-бота, передбачають обмеження чисельності ЗСУ й подальшої військової підтримки США.

DeepSeek також вказує на максималістські вимоги Росії: нейтральний статус України, відмову від так званого "націоналістичного курсу" та передачу чотирьох областей. Переговорний процес між Україною, Росією та США, на думку чат-боту, у глухому куті.

Вихід він бачить у тому, щоб Україна сама формувала порядок денний переговорів, а не лише реагувала на пропозиції інших сторін.

У висновку усі три чат-боти погоджуються: затяжна війна, фінансові труднощі та скорочення допомоги послаблюють переговорні позиції України. Водночас вони не вважають значні поступки єдиним виходом.

Різняться оцінки перспектив. Gemini покладається на підтримку Європи та підвищення ціни війни для Росії. Grok наголошує на гарантіях безпеки. DeepSeek найбільш песимістичний і вважає, що найкращий момент уже минув. Спільний висновок: Україні важливо зберегти можливість впливати на умови майбутнього миру.

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