Украина потеряла шанс на выгодный мир: какие уступки теперь могут потребовать

Украинские политики и нардепы отмечают, что придется договариваться о завершении войны. Вопрос — с какой позиции идти на переговоры. При этом помощь Украине уменьшается, давление усиливается, денег не хватает, а враг наносит массированные удары по критической инфраструктуре и социальным объектам. Кроме того лидер США Дональд Трамп заявляет, что лучшие условия мира Украина уже потеряла. Правда ли это – поделился мнением искусственный интеллект.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что Украина могла иметь более выгодные условия для переговоров в 2022 году и после успешных контрнаступлений. Теперь дефицит ПВО, поврежденная энергетика и финансовые проблемы усиливают позиции Москвы. В то же время чат-бот не считает ситуацию безвыходной.

Среди факторов, которые могут помочь Украине, он называет усиление оборонной роли Великобритании и ЕС, а также удары по российской инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам, повышающие цену продолжения войны для Кремля.

По мнению Gemini, главная задача сейчас — не допустить уступок, угрожающих существованию государства.

Чат-бот Grok дает более пессимистическую оценку. По его мнению, Украина почти потеряла самые лучшие условия для завершения войны. Сокращение помощи, нехватка ракет для ПВО, разрушение энергетики, проблемы бюджета и давление Вашингтона все больше усложняют переговоры.

Модель ИИ считает, что Россия может ужесточать требования, используя ослабление Украины. Если ранее речь шла о заморозке боевых действий вдоль линии фронта, то в дальнейшем могут появиться новые территориальные претензии или требования ограничить суверенитет.

В то же время Grok отмечает: это не повод соглашаться на значительные уступки. Украина нуждается в гарантиях безопасности, поддержке Европы и отказе от условий, которые будут означать сдачу страны.

Чат-бот DeepSeek наиболее категоричен: он считает, что Украина упустила лучшую возможность для переговоров. Среди причин – сокращение американской помощи и предложения, которые, по оценке чат-бота, предполагают ограничение численности ВСУ и последующей военной поддержки США.

DeepSeek также указывает на максималистские требования России: нейтральный статус Украины, отказ от так называемого националистического курса и передачу четырех областей. Переговорный процесс между Украиной, Россией и США, по мнению чат-бота, в тупике.

Выход он видит в том, чтобы Украина сама формировала повестку переговоров, а не только реагировала на предложения других сторон.

В заключении все три чата соглашаются: затяжная война, финансовые трудности и сокращение помощи ослабляют переговорные позиции Украины. В то же время, они не считают значительные уступки единственным выходом.

Различаются оценки перспектив. Gemini полагается на поддержку Европы и повышение цен войны для России. Grok отмечает гарантии безопасности. DeepSeek наиболее пессимистический и считает, что самый лучший момент уже прошел. Общее заключение: Украине важно сохранить возможность влиять на условия будущего мира.

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