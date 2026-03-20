Як уникнути покарання за неотриману в “Укрпошті” повістку ТЦК: лайфхак від нардепів

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що в “Укрпошті” катастрофічно не вистачає листонош. Через це людина може не знати, що її на пошті очікує лист, у тому числі повістка ТЦК. Вона розповіла, як уникнути відповідальності, якщо не було повідомлення про надходження повістки.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

“Через брак листонош дуже часто, коли вам направляють лист і не вказують номера мобільного телефону, ви навіть не дізнаєтеся про його існування. Це стосується і повісток. Тож коли ТЦК та СП відправляє вам повістку, лист не доставляється до вашої скриньки через відсутність листонош. Про те, що він надійшов на пошту, ви також не дізнаєтеся”, — попередила народна депутатка.

При цьому, зазначила вона, після закінчення терміну зберігання, лист повертається в ТЦК та СП. Оскільки людина не з'явилася за ним, за законом він вважається врученим. І людину подають у розшук — вона стає порушником умов мобілізації, і їй виписують штраф у 17 тис. грн.

“Тож лайфхак: якщо ви не погоджуєтеся з тим, що нібито отримували повістку, – ідіть на “Укрпошту”. Беріть офіційну довідку про те, що у вашому відділенні відсутній листоноша, який мав би доставити вам лист від ТЦК та СП. І з цим документом ви зможете скасувати свій штраф, а також просто зняти себе з розшуку через те, що ви жодних правил не порушували. Така держава”, — розповіла народна депутатка.

