Як уникнути покарання за неотриману в “Укрпошті” повістку ТЦК: лайфхак від нардепів

Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що в “Укрпошті” катастрофічно не вистачає листонош. Через це людина може не знати, що її на пошті очікує лист, у тому числі повістка ТЦК. Вона розповіла, як уникнути відповідальності, якщо не було повідомлення про надходження повістки.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
При цьому, зазначила вона, після закінчення терміну зберігання, лист повертається в ТЦК та СП. Оскільки людина не з'явилася за ним, за законом він вважається врученим. І людину подають у розшук — вона стає порушником умов мобілізації, і їй виписують штраф у 17 тис. грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні наростають проблеми з мобілізацією та діями ТЦК. Народні депутати вже самі фіксують порушення на блокпостах, розповідають про факти силової та незаконної мобілізації. Неодноразово пропонували розформувати ТЦК та створити ефективну систему рекрутингу з нормальною мотивацією військових.
Народна депутатка Анна Скороход під час виступу у парламенті звернула увагу на роботу ТЦК.