logo

BTC/USD

70449

ETH/USD

2141.1

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Как избежать наказания за неполученную в "Укрпочте" повестку ТЦК: лайфхак от нардепов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как избежать наказания за неполученную в "Укрпочте" повестку ТЦК: лайфхак от нардепов

Народная депутат Скороход поделилась лайфхаком, как избежать наказания за неполученную в "Укрпочте" повестку ТЦК

20 марта 2026, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что в "Укрпочте" катастрофически не хватает почтальонов. Поэтому человек может не знать, что его на почте ожидает письмо, в том числе повестка ТЦК. Она рассказала, как избежать ответственности, если не было сообщения о поступлении повестки.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

"Из-за нехватки почтальонов очень часто, когда вам направляют письмо и не указывают номера мобильного телефона, вы даже не узнаете о его существовании. Это касается и повесток. Так что когда ТЦК и СП отправляет вам повестку, письмо не доставляется в ваш ящик из-за отсутствия почтальонов. О том, что он поступил на почту, вы тоже не узнаете”, – предупредила народная депутат.

При этом, отметила она, по истечении срока хранения письмо возвращается в ТЦК и СП. Поскольку человек не явился за ним, по закону он считается врученным. И человека подают в розыск – он становится нарушителем условий мобилизации, и ему выписывают штраф в 17 тыс. грн.

"Так что лайфхак: если вы не соглашаетесь с тем, что якобы получали повестку, — идите на "Укрпочту". Берите официальную справку о том, что в вашем отделении отсутствует почтальон, который должен доставить вам письмо от ТЦК и СП. И с этим документом вы сможете отменить свой штраф, а также просто снять себя с розыска из-за того, что вы никаких правил не нарушали. Такое государство”, – рассказала народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине нарастают проблемы с мобилизацией и действиями ТЦК. Народные депутаты уже сами фиксируют нарушения на блокпостах, рассказывают о фактах силовой и незаконной мобилизации. Неоднократно предлагалось расформировать ТЦК и создать эффективную систему рекрутинга с нормальной мотивацией военных.

Народная депутат Анна Скороход во время выступления в парламенте обратила внимание на работу ТЦК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/golosSkorokhod/550
Теги:

Новости

Все новости