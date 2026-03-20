Как избежать наказания за неполученную в "Укрпочте" повестку ТЦК: лайфхак от нардепов

Кречмаровская Наталия
Народная депутат Анна Скороход рассказала, что в "Укрпочте" катастрофически не хватает почтальонов. Поэтому человек может не знать, что его на почте ожидает письмо, в том числе повестка ТЦК. Она рассказала, как избежать ответственности, если не было сообщения о поступлении повестки.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
При этом, отметила она, по истечении срока хранения письмо возвращается в ТЦК и СП. Поскольку человек не явился за ним, по закону он считается врученным. И человека подают в розыск – он становится нарушителем условий мобилизации, и ему выписывают штраф в 17 тыс. грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине нарастают проблемы с мобилизацией и действиями ТЦК. Народные депутаты уже сами фиксируют нарушения на блокпостах, рассказывают о фактах силовой и незаконной мобилизации. Неоднократно предлагалось расформировать ТЦК и создать эффективную систему рекрутинга с нормальной мотивацией военных.
