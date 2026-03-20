Как избежать наказания за неполученную в "Укрпочте" повестку ТЦК: лайфхак от нардепов

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что в "Укрпочте" катастрофически не хватает почтальонов. Поэтому человек может не знать, что его на почте ожидает письмо, в том числе повестка ТЦК. Она рассказала, как избежать ответственности, если не было сообщения о поступлении повестки.

Мобилизация.

"Из-за нехватки почтальонов очень часто, когда вам направляют письмо и не указывают номера мобильного телефона, вы даже не узнаете о его существовании. Это касается и повесток. Так что когда ТЦК и СП отправляет вам повестку, письмо не доставляется в ваш ящик из-за отсутствия почтальонов. О том, что он поступил на почту, вы тоже не узнаете”, – предупредила народная депутат.

При этом, отметила она, по истечении срока хранения письмо возвращается в ТЦК и СП. Поскольку человек не явился за ним, по закону он считается врученным. И человека подают в розыск – он становится нарушителем условий мобилизации, и ему выписывают штраф в 17 тыс. грн.

"Так что лайфхак: если вы не соглашаетесь с тем, что якобы получали повестку, — идите на "Укрпочту". Берите официальную справку о том, что в вашем отделении отсутствует почтальон, который должен доставить вам письмо от ТЦК и СП. И с этим документом вы сможете отменить свой штраф, а также просто снять себя с розыска из-за того, что вы никаких правил не нарушали. Такое государство”, – рассказала народная депутат.

