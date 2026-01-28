Впали на льоду й зламали руку: в Україні можна отримати гроші — але знають про це одиниці

Зимова ожеледиця в Україні щороку перетворює міські тротуари, двори та під’їзди на небезпечні пастки. Переломи, вивихи, розтягнення і забої стають звичними "супутниками" негоди. Втім, далеко не всі знають: якщо людина отримала травму через слизький, не розчищений або не посипаний тротуар, вона має повне право вимагати грошову компенсацію. Причому — законно і навіть без сплати судового збору.

Компенсація за травму через ожеледицю: хто заплатить і як не втратити шанс на відшкодування

Як пояснюють юристи, це право закріплене в частині другій статті 18 Закону України "Про благоустрій населених пунктів". Документ прямо зобов’язує відповідальні організації підтримувати території у безпечному стані. Під час ожеледиці тротуари та дороги мають бути вчасно очищені від снігу і оброблені протиожеледними сумішами. Якщо цього не зробили, а людина постраждала — відповідальність лягає на балансоутримувача.

Балансоутримувачами вважаються ЖЕКи, ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, комунальні служби або інші організації, на балансі яких перебуває конкретна ділянка — двір, тротуар, сходи чи прибудинкова територія. Саме вони зобов’язані відшкодовувати витрати на лікування, медикаменти, реабілітацію, а в окремих випадках — і моральну шкоду.

Втім, щоб отримати компенсацію, діяти потрібно правильно і без зволікань. Насамперед необхідно зафіксувати сам факт травми. Для цього слід звернутися до лікарні або викликати "швидку допомогу", аби отримати медичний висновок із чітким зазначенням діагнозу та обставин отримання ушкоджень. Паралельно важливо зафіксувати стан місця падіння: зробити фото або відео, де видно лід, нерозчищений сніг, відсутність піску чи реагентів.

Велику роль відіграють свідчення очевидців, записи з камер відеоспостереження, а також будь-які інші докази, які підтверджують, що територія перебувала в небезпечному стані. Після цього постраждалий має скласти письмову претензію та надіслати її рекомендованим листом на адресу балансоутримувача. У документі потрібно чітко вказати суму компенсації, обґрунтувати вимоги та додати копії медичних довідок, чеків з аптек і призначень лікаря.

Якщо добровільно компенсацію не виплатять, справу можна передати до суду. Важливий нюанс: особи, які отримали каліцтво через неналежне утримання території, звільняються від сплати судового збору у всіх інстанціях. Це суттєво спрощує захист прав і зменшує фінансове навантаження на постраждалого.

Юристи наголошують: ожеледиця — не "форс-мажор", а зона відповідальності конкретних служб. Тому кожен українець має знати свої права і не залишати травми без наслідків для тих, хто зобов’язаний був подбати про безпеку.

