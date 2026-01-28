Смерть пенсіонерки під колесами сміттєвоза сколихнула Житомирщину: моторошні деталі трагедії в Андрушівці

У Житомирській області сталася трагедія, яка знову порушила болючу тему безпеки на дорогах та у дворах. В Андрушівці під колесами сміттєвоза загинула 74-річна місцева мешканка. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня близько 13:20 на вулиці Заводській.

В Андрушівці на Житомирщині сміттєвоз на смерть збив пенсіонерку — поліція розслідує обставини трагедії

Про це повідомляє Поліція Житомирської області. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Бердичівського районного відділу, яка одразу розпочала фіксацію обставин інциденту.

За попередньою інформацією правоохоронців, 49-річний водій вантажного сміттєвоза, житель Бердичівського району, під час руху транспортного засобу заднім ходом здійснив наїзд на жінку, яка перебувала на проїзній частині дороги. Отримані травми виявилися несумісними з життям — пенсіонерка загинула на місці події ще до приїзду медиків.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини. У межах досудового розслідування встановлюються всі причини та деталі трагедії, зокрема швидкість руху сміттєвоза, дії водія та умови видимості.

Правоохоронці наголошують: спецтранспорт, особливо під час руху заднім ходом, становить підвищену небезпеку для пішоходів. Такі автомобілі мають обмежену оглядовість, а людський фактор часто стає фатальним. Водіїв закликають бути максимально уважними поблизу пішохідних зон, житлових кварталів і прибудинкових територій, дотримуватися безпечної швидкості та постійно контролювати дорожню обстановку.

Водночас поліція звертається й до пішоходів. Громадян просять виходити на проїзну частину лише переконавшись у безпечності своїх дій, пам’ятати, що навіть на малій швидкості автомобіль не може зупинитися миттєво, та не наближатися до спецтранспорту під час його роботи. Особливо небезпечно перебувати поруч з автомобілями, які рухаються заднім ходом — у таких ситуаціях ризик смертельних наслідків зростає в рази.

Читайте також в "Коментарях", що в Одесі помер курсант після введення забороненого препарату.