Смерть пенсионерки под колесами мусоровоза всколыхнула Житомирщину: жуткие детали трагедии в Андрушевке

В Житомирской области произошла трагедия, которая вновь подняла болезненную тему безопасности на дорогах и во дворах. В Андрушевке под колесами мусоровоза погибла 74-летняя местная жительница. Смертельное ДТП произошло 28 января около 13:20 на улице Заводской.

В Андрушевке Житомирской области мусоровоз насмерть сбил пенсионерку — полиция расследует обстоятельства трагедии

Об этом сообщает полиция Житомирской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Бердичевского районного отдела, которая сразу начала фиксацию обстоятельств инцидента.

По предварительной информации правоохранителей, 49-летний водитель грузового мусоровоза, житель Бердичевского района, во время движения транспортного средства задним ходом совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части дороги. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – пенсионерка погибла на месте происшествия еще до приезда медиков.

Следователи уже открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель человека. В рамках досудебного расследования устанавливаются все причины и детали трагедии, в частности, скорость движения мусоровоза, действия водителя и условия видимости.

Правоохранители отмечают: спецтранспорт, особенно при движении задним ходом, представляет повышенную опасность для пешеходов. Такие автомобили имеют ограниченную обзорность, а человеческий фактор часто становится роковым. Водителей призывают быть максимально внимательными вблизи пешеходных зон, жилых кварталов и придомовых территорий, соблюдать безопасную скорость и постоянно контролировать дорожную обстановку.

В то же время полиция обращается и к пешеходам. Граждан просят выходить на проезжую часть только убедившись в безопасности своих действий, помнить, что даже на малой скорости автомобиль не может остановиться мгновенно и не приближаться к спецтранспорту во время его работы. Особенно опасно находиться рядом с автомобилями, двигающимися задним ходом – в таких ситуациях риск смертельных последствий возрастает в разы.

