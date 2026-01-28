logo_ukra

Трагедія в Одесі: курсант помер після введення заборонених ліків, медик постане перед судом
НОВИНИ

Трагедія в Одесі: курсант помер після введення заборонених ліків, медик постане перед судом

18-річний юнак загинув від анафілактичного шоку — лікаря обвинувачують у недбалості та фальсифікації документів.

28 січня 2026, 19:59
В Одесі стався жахливий випадок, який сколихнув медичну спільноту та всю країну. 18-річний курсант одного з вищих навчальних закладів загинув після того, як йому ввели препарат, на який у нього була алергія.

Трагедія в Одесі: курсант помер після введення заборонених ліків, медик постане перед судом

В Одесі судитимуть лікаря, чиї дії призвели до смерті курсанта

За даними слідства, у січні 2024 року юнака направили з медпункту до інфекційного стаціонару через гостре респіраторне захворювання та бронхіт. Під час огляду він чітко повідомив лікаря про свою алергію на антибіотики та гормональні засоби. Попри це, лікар не зафіксував алергічний анамнез у медичній карті та призначив препарат, який був заборонений для пацієнта. Для повного "ефекту" він навіть дозволив провести внутрішньошкірну пробу з цим засобом.

Після введення ліків у курсанта розвинувся тяжкий анафілактичний шок, набряк мозку та легень, поліорганна недостатність і синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Це призвело до клінічної смерті хлопця.

Спроби лікаря приховати помилку ще більше ускладнили ситуацію: він вніс неправдиві дані до медичної документації, стверджуючи, що алергії у пацієнта не було.

Приморська окружна прокуратура Одеси завершила розслідування та передала справу до суду. Лікаря, 29-річного інфекціоніста, відсторонили від роботи та призначили нічний домашній арешт. Судитимуть його за недбале виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта, та за підробку офіційних документів.

Читайте також в "Коментарях", що військові отримають "оздоровчі" гроші: коли і як держава платить за відпустку. Це право виникає вже після першого повного місяця служби, а отримати виплату можна під час щорічної основної відпустки або за певних умов без фактичного вибуття на відпочинок.



