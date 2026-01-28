Військові отримають «оздоровчі» гроші: коли і як держава платить за відпустку

Військовослужбовці щороку можуть отримати грошову допомогу для оздоровлення, розмір якої відповідає місячному грошовому забезпеченню. Це право виникає вже після першого повного місяця служби, а отримати виплату можна під час щорічної основної відпустки або за певних умов без фактичного вибуття на відпочинок.

Грошова допомога для відпустки військових: хто і коли має право

Міністерство оборони України наголошує: право на "оздоровчі" закріплене Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям та Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Якщо військовослужбовець розпочав службу впродовж року, тривалість відпустки обчислюється за формулою 1/12 за кожен повний місяць служби до кінця календарного року.

Надання відпустки можливе лише за умови, що одночасно відсутні не більше 30% особового складу відповідної категорії. При цьому враховуються графіки відпусток та інші об’єктивні обставини.

Грошова допомога виплачується: при вибутті у щорічну основну відпустку повної тривалості; під час другої частини відпустки; за дозволені невикористані відпустки минулих років; а також за рапортом у поточному році без фактичного вибуття на відпочинок — на підставі наказу командира.

Таким чином, держава гарантує військовим не лише відпочинок, а й фінансову підтримку під час службових перерв. Важливо знати свої права та оформлювати документи завчасно, щоб не втратити законні виплати.

Читайте також в "Коментарях", що наявність трьох дітей в Україні більше не є безумовною гарантією захисту від мобілізації. Ключовим фактором для отримання відстрочки тепер є не сам факт батьківства, а реальне утримання дітей.