Военные получат «оздоровительные» деньги: когда и как государство платит за отпуск

Военнослужащие ежегодно могут получить пособие для оздоровления, размер которого соответствует месячному денежному обеспечению. Это право возникает уже после первого полнолуния службы, а получить выплату можно во время ежегодного основного отпуска или при определенных условиях без фактического убытия на отдых.

Денежная помощь для отпуска военных: кто и когда имеет право

Министерство обороны Украины отмечает : право на "оздоровительные" закреплено Порядком выплаты денежного довольствия военнослужащим и Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Если военнослужащий приступил к работе в течение года, продолжительность отпуска исчисляется по формуле 1/12 за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

Предоставление отпуска возможно только при условии, что одновременно отсутствует не более 30% личного состава соответствующей категории. При этом учитываются графики отпусков и другие объективные обстоятельства.

Денежная помощь выплачивается: при выбытии в ежегодный основной отпуск полной продолжительности; во время второй части отпуска; за разрешенные неиспользованные отпуска прошлых лет; а также по рапорту в текущем году без фактического убытия на отдых — на основании приказа командира.

Таким образом государство гарантирует военным не только отдых, но и финансовую поддержку во время служебных перерывов. Важно знать свои права и оформлять документы раньше времени, чтобы не потерять законные выплаты.

