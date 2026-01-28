logo

Трагедия в Одессе: курсант умер после введения запрещенных лекарств, медик предстанет перед судом
Трагедия в Одессе: курсант умер после введения запрещенных лекарств, медик предстанет перед судом

18-летний юноша погиб от анафилактического шока — врач обвиняется в халатности и фальсификации документов.

28 января 2026, 19:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Одессе произошел ужасный случай, всколыхнувший медицинское сообщество и всю страну. 18-летний курсант одного из вузов погиб после того, как ему ввели препарат, на который у него была аллергия.

Трагедия в Одессе: курсант умер после введения запрещенных лекарств, медик предстанет перед судом

В Одессе будут судить врача, чьи действия привели к смерти курсанта

По данным следствия, в январе 2024 года юношу направили из медпункта в инфекционный стационар из-за острого респираторного заболевания и бронхита. Во время осмотра он четко сообщил врачу о своей аллергии на антибиотики и гормональные средства. При этом врач не зафиксировал аллергический анамнез в медицинской карте и назначил препарат, который был запрещен для пациента. Для полного "эффекта" он даже разрешил провести внутрикожную пробу с этим средством.

После введения лекарства у курсанта развился тяжелый анафилактический шок, отек мозга и легких, полиорганная недостаточность и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Это привело к клинической смерти парня.

Попытки врача скрыть ошибку еще больше усугубили ситуацию: он внес ложные данные в медицинскую документацию, утверждая, что аллергии у пациента не было.

Приморская окружная прокуратура Одессы завершила расследование и передала дело в суд. Врача, 29-летнего инфекциониста, отстранили от работы и назначили ночной домашний арест. Будут судить его за небрежное исполнение профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента и за подделку официальных документов.

Читайте также в "Комментариях", что военные получат "оздоровительные" деньги: когда и как государство платит за отпуск. Это право возникает уже после первого полнолуния службы, а получить выплату можно во время ежегодного основного отпуска или при определенных условиях без фактического убытия на отдых.



