Упали на льду и сломали руку: в Украине можно получить деньги, но знают об этом единицы

Зимняя гололедица в Украине ежегодно превращает городские тротуары, дворы и подъезды в опасные ловушки. Переломы, вывихи, растяжения и ушибы становятся обычными "спутниками" непогоды. Впрочем, далеко не все знают: если человек получил травму из-за скользкого, не расчищенного или не посыпанного тротуара, он имеет полное право требовать денежную компенсацию. Причем законно и даже без уплаты судебного сбора.

Компенсация за травму из-за гололеда: кто заплатит и как не упустить шанс на возмещение

Как объясняют юристы, это право закреплено в части второй статьи 18 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Документ прямо обязывает ответственные организации поддерживать территорию в безопасном состоянии. Во время гололедицы тротуары и дороги должны быть очищены от снега и обработаны противогололедными смесями. Если этого не сделали, а человек пострадал – ответственность ложится на балансодержатель.

Балансодержателями считаются ЖЭКи, ОСМД, жилищно-строительные кооперативы, коммунальные службы или другие организации, на балансе которых находится конкретный участок – двор, тротуар, лестница или придомовая территория. Именно они обязаны возмещать затраты на лечение, медикаменты, реабилитацию, а в отдельных случаях и моральный вред.

Впрочем, чтобы получить компенсацию, действовать нужно правильно и без промедлений. Прежде всего, необходимо зафиксировать сам факт травмы. Для этого следует обратиться в больницу или вызвать скорую помощь, чтобы получить медицинское заключение с четким указанием диагноза и обстоятельств получения повреждений. Параллельно важно зафиксировать состояние места падения: сделать фото или видео, где виден лед, нерасчищенный снег, отсутствие песка или реагентов.

Большую роль играют свидетельства очевидцев, записи с камер видеонаблюдения, а также любые доказательства, подтверждающие, что территория находилась в опасном состоянии. После этого пострадавший должен составить письменную претензию и отправить ее заказным письмом в адрес балансодержателя. В документе следует четко указать сумму компенсации, обосновать требования и добавить копии медицинских справок, чеков из аптек и назначений врача.

Если добровольно компенсацию не выплатят, дело может быть передано в суд. Важный нюанс: лица, получившие увечье из-за ненадлежащего содержания территории, освобождаются от уплаты судебного сбора во всех инстанциях. Это существенно упрощает защиту прав и уменьшает финансовую нагрузку на пострадавшего.

Юристы отмечают: гололед — не "форс-мажор", а зона ответственности конкретных служб. Поэтому каждый украинец должен знать свои права и не оставлять травм без последствий для тех, кто обязан был позаботиться о безопасности.

