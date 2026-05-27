Військові вже не приховують проблем: що буде з Україною через 10-20 років

Кречмаровская Наталия
В Україні не вщухає дискусія щодо завезення трудових мігрантів в Україну. З одного боку — дефіцит кадрів, з іншого — ризик, що українці у майбутньому стануть метисами.
Військові. Ілюстративне фото
Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев прокоментував ситуацію із завезенням трудових мігрантів в Україну. За його словами, все частіше наш уряд вказує на дефіцит робочої сили. За їх словами, рішення криється в залученні робітників з-за кордону.
За його словами, зарплата в Україні — серйозна мотивація для переїзду. Адже у Бангладеш мінімальна зарплата близько 100 дол., в Україні — приблизно 210 дол.
Він зазначив, що деякі країни Європи вже стикалися з масовою міграцією. І наслідки цього відомі:
закриті етнічні спільноти (гетто);
проблеми інтеграції. Відсутність адаптації до мови, законів та культури України;
соціальна напруга;
культурні, релігійні та ціннісні конфлікти.
