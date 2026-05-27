Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Військові вже не приховують проблем: що буде з Україною через 10-20 років
Військові вже не приховують проблем: що буде з Україною через 10-20 років

Засновник підрозділу Kraken Немічев вказав на можливі проблеми з трудовими мігрантами в Україні

27 травня 2026, 20:51
Кречмаровская Наталия

В Україні не вщухає дискусія щодо завезення трудових мігрантів в Україну. З одного боку — дефіцит кадрів, з іншого — ризик, що українці у майбутньому стануть метисами. 

Військові. Ілюстративне фото

Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев прокоментував ситуацію із завезенням трудових мігрантів в Україну. За його словами, все частіше наш уряд вказує на дефіцит робочої сили. За їх словами, рішення криється в залученні робітників з-за кордону. 

“Лунають цифри від сотень тисяч до кількох мільйонів працівників. В Україну вже приїжджають люди з Туреччини, Індії, Узбекистану, Бангладеш та інших країн”, — зазначив військовий.

За його словами, зарплата в Україні — серйозна мотивація для переїзду. Адже у Бангладеш мінімальна зарплата близько 100 дол., в Україні — приблизно 210 дол.

“Залучення таких працівників — це запуск міграційних процесів. Але питання міграції — це не лише про економіку та нестачу рук”, — зауважив Немічев.

Він зазначив, що деякі країни Європи вже стикалися з масовою міграцією. І наслідки цього відомі:

  • закриті етнічні спільноти (гетто);

  • проблеми інтеграції. Відсутність адаптації до мови, законів та культури України;

  • соціальна напруга;

  • культурні, релігійні та ціннісні конфлікти.

“Якби нам не хотілося, але все ж, після війни Україна буде все ще вразливою. І рішення, які ухвалюються зараз, можуть вплинути на те, якою країна стане через 10-20 років. Завтра напишу, якою, на мою думку, має бути міграційна політика України після війни”, — резюмував військовий.

Джерело: https://www.facebook.com/nemichev.kn/posts/pfbid022d3EHv25nqFbRpPjrwDTbV7PMoJXy6hMQJDajtmBgWdusu2bhqwtvVw9AgjXAqEPl
