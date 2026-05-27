Військові вже не приховують проблем: що буде з Україною через 10-20 років

В Україні не вщухає дискусія щодо завезення трудових мігрантів в Україну. З одного боку — дефіцит кадрів, з іншого — ризик, що українці у майбутньому стануть метисами.

Засновник підрозділу Kraken Костянтин Немічев прокоментував ситуацію із завезенням трудових мігрантів в Україну. За його словами, все частіше наш уряд вказує на дефіцит робочої сили. За їх словами, рішення криється в залученні робітників з-за кордону.

“Лунають цифри від сотень тисяч до кількох мільйонів працівників. В Україну вже приїжджають люди з Туреччини, Індії, Узбекистану, Бангладеш та інших країн”, — зазначив військовий.

За його словами, зарплата в Україні — серйозна мотивація для переїзду. Адже у Бангладеш мінімальна зарплата близько 100 дол., в Україні — приблизно 210 дол.

“Залучення таких працівників — це запуск міграційних процесів. Але питання міграції — це не лише про економіку та нестачу рук”, — зауважив Немічев.

Він зазначив, що деякі країни Європи вже стикалися з масовою міграцією. І наслідки цього відомі:

закриті етнічні спільноти (гетто);

проблеми інтеграції. Відсутність адаптації до мови, законів та культури України;

соціальна напруга;

культурні, релігійні та ціннісні конфлікти.

“Якби нам не хотілося, але все ж, після війни Україна буде все ще вразливою. І рішення, які ухвалюються зараз, можуть вплинути на те, якою країна стане через 10-20 років. Завтра напишу, якою, на мою думку, має бути міграційна політика України після війни”, — резюмував військовий.

