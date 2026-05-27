Военные уже не скрывают проблем: что будет с Украиной через 10-20 лет

В Украине не утихает дискуссия о завозе трудовых мигрантов в Украину. С одной стороны – дефицит кадров, с другой – риск, что украинцы в будущем станут метисами.

Учредитель подразделения Kraken Константин Немичев прокомментировал ситуацию с ввозом трудовых мигрантов в Украину. По его словам, все чаще наше правительство указывает на дефицит рабочей силы. По их словам, решение кроется в привлечении рабочих из-за границы.

"Раздают цифры от сотен тысяч до нескольких миллионов работников. В Украину уже приезжают люди из Турции, Индии, Узбекистана, Бангладеш и других стран", — отметил военный.

По его словам, зарплата в Украине – серьезная мотивация для переезда. Ведь у Бангладеш минимальная зарплата около 100 долл., в Украине – примерно 210 долл.

"Привлечение таких работников – это запуск миграционных процессов. Но вопрос миграции – это не только об экономике и нехватке рук", — отметил Немичев.

Он отметил, что некоторые страны Европы уже сталкивались с массовой миграцией. И последствия этого известны:

закрытые этнические сообщества (гетто);

проблемы интеграции Отсутствие адаптации к языку, законам и культуре Украины;

социальное напряжение;

культурные, религиозные и ценностные конфликты

"Если бы нам не хотелось, но все же, после войны Украина будет все еще уязвима. И принимаемые сейчас решения могут повлиять на то, какой страна станет через 10-20 лет. Завтра напишу, какой, по моему мнению, должна быть миграционная политика Украины после войны", — резюмировал военный.

