Военные уже не скрывают проблем: что будет с Украиной через 10-20 лет

Кречмаровская Наталия
В Украине не утихает дискуссия о завозе трудовых мигрантов в Украину. С одной стороны – дефицит кадров, с другой – риск, что украинцы в будущем станут метисами.
Учредитель подразделения Kraken Константин Немичев прокомментировал ситуацию с ввозом трудовых мигрантов в Украину. По его словам, все чаще наше правительство указывает на дефицит рабочей силы. По их словам, решение кроется в привлечении рабочих из-за границы.
По его словам, зарплата в Украине – серьезная мотивация для переезда. Ведь у Бангладеш минимальная зарплата около 100 долл., в Украине – примерно 210 долл.
Он отметил, что некоторые страны Европы уже сталкивались с массовой миграцией. И последствия этого известны:
закрытые этнические сообщества (гетто);
проблемы интеграции Отсутствие адаптации к языку, законам и культуре Украины;
социальное напряжение;
культурные, религиозные и ценностные конфликты
