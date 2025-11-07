Військові вже не добирають слів: різко розкритикували рішення влади

Українське суспільство обговорює видатки уряду на соціальні програми. При цьому українці не розуміють — звідки стільки грошей, адже на потреби армії не вистачає. Знизують плечима і військові.

Мер Генічеська Станіслав Бунятов, позивний “Осмáн” зазначив: вже звикли, що в державі завжди “немає”.

“Немає на тих, хто щодня тримає оборону. Немає на тих, хто не на передку, але без кого фронт просто не працює. Немає на розмитнення автівок для тих, хто залишився живим, але було для тих, хто у 2022 році заганяв авто по півмільйона доларів, поки ми воювали”, — прокоментував ситуацію він.

Військовий зазначив, що про “кешбеки”, піар-роздачі грошей, тендери взагалі мовчить.

“Намагаються повторити успіх США під час великої депресії 1930, але не розуміють що у нас не “депресія”, а війна яка досить стрімкими темпами зʼїдає нашу країну”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні траплялися трагедії з військовими в тилу — під час шикування ворог завдавав точного удару, внаслідок якого були загиблі та поранені.

Народний депутат України Олексій Гончаренко наголошує на необхідності встановити персональну відповідальність.

“Буквально 1 листопада сталася чергова трагедія на Дніпропетровщині — внаслідок ворожого удару загинули наші військові. Знову через шикування. Це страшна трагедія, яка не мала статися”, — зазначив він.

Повідомив, що звернувся до Генерального прокурора, Прем’єр-міністра та Міністра оборони України. За його словами, має бути встановлена персональна відповідальність командирів.



