Військові вже не добирають слів: різко розкритикували рішення влади

Кречмаровская Наталия
Українське суспільство обговорює видатки уряду на соціальні програми. При цьому українці не розуміють — звідки стільки грошей, адже на потреби армії не вистачає. Знизують плечима і військові.
Військові. Ілюстративне фото
Мер Генічеська Станіслав Бунятов, позивний “Осмáн” зазначив: вже звикли, що в державі завжди “немає”.
Військовий зазначив, що про “кешбеки”, піар-роздачі грошей, тендери взагалі мовчить.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні траплялися трагедії з військовими в тилу — під час шикування ворог завдавав точного удару, внаслідок якого були загиблі та поранені.
Народний депутат України Олексій Гончаренко наголошує на необхідності встановити персональну відповідальність.
“Буквально 1 листопада сталася чергова трагедія на Дніпропетровщині — внаслідок ворожого удару загинули наші військові. Знову через шикування. Це страшна трагедія, яка не мала статися”, — зазначив він.
Повідомив, що звернувся до Генерального прокурора, Прем’єр-міністра та Міністра оборони України. За його словами, має бути встановлена персональна відповідальність командирів.