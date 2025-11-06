Народні депутати вибухнули критикою: уже вимагають персональної відповідальності

Рубрики
В Україні траплялися трагедії з військовими в тилу — під час шикування ворог завдавав точного удару, внаслідок якого були загиблі та поранені.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Олексій Гончаренко наголошує на необхідності встановити персональну відповідальність.
Народний депутат повідомив, що звернувся до Генерального прокурора, Прем’єр-міністра та Міністра оборони України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України.
Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко.
“Наше розуміння демократії сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимо, до катастрофи, до розпаду країни. Бо у нас демократія дуже вульгарна, спрощено розуміється: це, типу, право робити що завгодно, а ні за що не відповідати”, — пояснив він.
За словами народного депутата, вибори потрібно завжди, адже вибори — це “правильна машина, яка кожного разу прокручується, “відбілює білизну”, дає новий імпульс. Кучеренко наголосив, що з ними не можна відтерміновувати.