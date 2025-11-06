logo_ukra

Народні депутати вибухнули критикою: уже вимагають персональної відповідальності
commentss НОВИНИ Всі новини

Народні депутати вибухнули критикою: уже вимагають персональної відповідальності

Народний депутат Гончаренко вимагає відповідальності за загибель військових на шикуваннях

6 листопада 2025, 21:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні траплялися трагедії з військовими в тилу — під час шикування ворог завдавав точного удару, внаслідок якого були загиблі та поранені. 

Народні депутати вибухнули критикою: уже вимагають персональної відповідальності

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Гончаренко наголошує на необхідності встановити персональну відповідальність. 

“Буквально 1 листопада сталася чергова трагедія на Дніпропетровщині — внаслідок ворожого удару загинули наші військові. Знову через шикування. Це страшна трагедія, яка не мала статися”, — зазначив він.

Народний депутат повідомив, що звернувся до Генерального прокурора, Прем’єр-міністра та Міністра оборони України.

“Потрібне не просто розслідування обставин, має бути не просто перевірка, а встановлена персональна відповідальність командирів, через недбалість яких виникають такі випадки. І найголовніше — потрібно вжити всіх необхідних заходів безпеки, щоб цього більше не траплялося”, — наголосив Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України. 

Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко.

“Наше розуміння демократії сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимо, до катастрофи,  до розпаду країни. Бо у нас демократія дуже вульгарна, спрощено розуміється: це, типу, право робити що завгодно, а ні за що не відповідати”, — пояснив він.

За словами народного депутата, вибори потрібно завжди, адже вибори — це “правильна машина, яка кожного разу прокручується, “відбілює білизну”, дає новий імпульс. Кучеренко наголосив, що з ними не можна відтерміновувати.




https://t.me/oleksiihoncharenko/50573
