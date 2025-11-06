logo

Народные депутаты разразились критикой: уже требуют персональной ответственности
commentss НОВОСТИ Все новости

6 ноября 2025, 21:21

Народный депутат Гончаренко требует ответственности за гибель военных на построении

Народный депутат Гончаренко требует ответственности за гибель военных на построении

6 ноября 2025, 21:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине случались трагедии с военными в тылу — во время построения враг наносил точный удар, в результате которого были погибшие и раненые.

Народные депутаты разразились критикой: уже требуют персональной ответственности

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отмечает необходимость установить персональную ответственность.

"Буквально 1 ноября произошла очередная трагедия на Днепропетровщине — в результате вражеского удара погибли наши военные. Снова из-за построения. Это страшная трагедия, которая не должна была произойти", — отметил он.

Народный депутат сообщил, что обратился к Генеральному прокурору, Премьер-министру и Министру обороны Украины.

"Нужно не просто расследование обстоятельств, должна быть не просто проверка, а установлена персональная ответственность командиров, из-за халатности которых возникают такие случаи. И самое главное — нужно принять все необходимые меры безопасности, чтобы этого больше не случалось", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Наше понимание демократии сегодня доведет эту страну, если мы ничего не исправим, к катастрофе, к распаду страны. Потому что у нас демократия очень пошла, упрощенно понимается: это, типа, право делать что угодно, а ни за что не отвечать", — пояснил он.

По словам народного депутата, выборы нужно всегда, ведь выборы — это "правильная машина, которая каждый раз прокручивается, "отбеливает белье", дает новый импульс. Кучеренко подчеркнул, что с ними нельзя откладывать.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50573
