Военные уже не подбирают слова: резко раскритиковали решение властей

Украинское общество обсуждает расходы правительства на социальные программы. При этом украинцы не понимают — откуда столько денег, ведь на нужды армии не хватает. Пожимают плечами и военные.

Мэр Геническа Станислав Бунятов, позывной Осман отметил: уже привыкли, что в государстве всегда нет.

"Нет на тех, кто ежедневно держит оборону. Нет на тех, кто не на передке, но без кого фронт просто не работает. Нет на растаможку автомобилей для оставшихся в живых, но было для тех, кто в 2022 году загонял авто по полмиллиона долларов, пока мы воевали", — прокомментировал ситуация он.

Военный отметил, что о кэшбеках, пиар-раздаче денег, тендерах вообще молчит.

"Пытаются повторить успех США во время великой депрессии 1930, но не понимают, что у нас не "депрессия", а война, которая достаточно стремительными темпами съедает нашу страну", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине случались трагедии с военными в тылу — во время построения враг наносил точный удар, в результате которого были погибли и ранены.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отмечает необходимость установить персональную ответственность.

"Буквально 1 ноября произошла очередная трагедия на Днепропетровщине — в результате вражеского удара погибли наши военные. Снова из-за построения. Это страшная трагедия, которая не должна была произойти", — отметил он.

Сообщил, что обратился к Генеральному прокурору, Премьер-министру и Министру обороны Украины. По его словам, должна быть установлена персональная ответственность командиров.



