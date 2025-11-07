Военные уже не подбирают слова: резко раскритиковали решение властей

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинское общество обсуждает расходы правительства на социальные программы. При этом украинцы не понимают — откуда столько денег, ведь на нужды армии не хватает. Пожимают плечами и военные.
Военные. Иллюстративное фото
Мэр Геническа Станислав Бунятов, позывной Осман отметил: уже привыкли, что в государстве всегда нет.
Военный отметил, что о кэшбеках, пиар-раздаче денег, тендерах вообще молчит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине случались трагедии с военными в тылу — во время построения враг наносил точный удар, в результате которого были погибли и ранены.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отмечает необходимость установить персональную ответственность.
"Буквально 1 ноября произошла очередная трагедия на Днепропетровщине — в результате вражеского удара погибли наши военные. Снова из-за построения. Это страшная трагедия, которая не должна была произойти", — отметил он.
Сообщил, что обратился к Генеральному прокурору, Премьер-министру и Министру обороны Украины. По его словам, должна быть установлена персональная ответственность командиров.