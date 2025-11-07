logo_ukra

Військові отримають відстрочку від мобілізації на рік: у Міноборони пояснили умови
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові отримають відстрочку від мобілізації на рік: у Міноборони пояснили умови

У Міноборони розповіли про нові умови контрактів для військовослужбовців

7 листопада 2025, 19:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Військовим надаватимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Однак є певні умови. 

Військові отримають відстрочку від мобілізації на рік: у Міноборони пояснили умови

Військові. Ілюстративне фото

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, про нові контракти в українському війську обговорили сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським під час засідання Ставки.

Шмигаль вказав основні зміни: 

  • Чіткі терміни служби. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.

  • Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту.

  • Можливість обрати бригаду і посаду.

“Можливість укласти контракт буде у всіх, насамперед у діючих військовослужбовців. Зараз готуємо необхідні зміни до законодавства. Плануємо, що система запрацює на початку 2026 року. Будуємо професійне європейське військо, яке є і буде основною гарантією безпеки для нашої держави”, — наголосив міністр. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко заявив, що у жовтні було 21602 випадки СЗЧ. Військові прокоментували ситуацію та спрогнозували наслідки. 

За словами підполковника ЗСУ, Третій армійський корпус Максима Жоріна, такі цифри СЗЧ — це повна катастрофа.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” назвав дві основоположні причини таких масштабів СЗЧ у війську: відсутність відповідальності командирів за дегенеративні рішення в бойовій обстановці; провал основоположних принципів мобілізації до СОУ.




Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/14526
