Військові отримають відстрочку від мобілізації на рік: у Міноборони пояснили умови

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Військовим надаватимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Однак є певні умови.
Військові. Ілюстративне фото
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, про нові контракти в українському війську обговорили сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським під час засідання Ставки.
Шмигаль вказав основні зміни:
Чіткі терміни служби. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.
Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту.
Можливість обрати бригаду і посаду.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко заявив, що у жовтні було 21602 випадки СЗЧ. Військові прокоментували ситуацію та спрогнозували наслідки.
За словами підполковника ЗСУ, Третій армійський корпус Максима Жоріна, такі цифри СЗЧ — це повна катастрофа.
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” назвав дві основоположні причини таких масштабів СЗЧ у війську: відсутність відповідальності командирів за дегенеративні рішення в бойовій обстановці; провал основоположних принципів мобілізації до СОУ.