Военные получат отсрочку от мобилизации на год: в Минобороны объяснили условия

Кречмаровская Наталия
Военным будут предоставлять отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Однако есть определенные условия.
Военные. Иллюстративное фото
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, о новых контрактах в украинской армии обсудили сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время заседания Ставки.
Шмыгаль указал основные изменения:
Четкие сроки службы. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет гарантируется отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.
Повышенное базовое денежное довольствие — 50-60 тысяч грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, увеличивающегося в зависимости от срока контакта.
Возможность избрать бригаду и должность.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что в октябре было 21602 случая СЗЧ. Военные прокомментировали ситуацию и спрогнозировали последствия.
По словам подполковника ВСУ, Третий армейский корпус Максима Жорина, такие цифры СЗЧ – это полная катастрофа.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" назвал две основополагающие причины таких масштабов СЗЧ в армии: отсутствие ответственности командиров за дегенеративные решения в боевой обстановке; провал основополагающих принципов мобилизации в СОУ.