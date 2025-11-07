logo

Главная Новости Общество права человека Военные получат отсрочку от мобилизации на год: в Минобороны объяснили условия
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные получат отсрочку от мобилизации на год: в Минобороны объяснили условия

В Минобороны рассказали о новых условиях контрактов для военнослужащих

7 ноября 2025, 19:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Военным будут предоставлять отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Однако есть определенные условия.

Военные получат отсрочку от мобилизации на год: в Минобороны объяснили условия

Военные. Иллюстративное фото

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, о новых контрактах в украинской армии обсудили сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время заседания Ставки.

Шмыгаль указал основные изменения:

  • Четкие сроки службы. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет гарантируется отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.

  • Повышенное базовое денежное довольствие — 50-60 тысяч грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, увеличивающегося в зависимости от срока контакта.

  • Возможность избрать бригаду и должность.

"Возможность заключить контракт будет у всех, прежде всего, у действующих военнослужащих. Сейчас готовим необходимые изменения в законодательство. Планируем, что система заработает в начале 2026 года. Строим профессиональное европейское войско, которое является и будет основной гарантией безопасности для нашего государства", — подчеркнул министр.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что в октябре было 21602 случая СЗЧ. Военные прокомментировали ситуацию и спрогнозировали последствия.

По словам подполковника ВСУ, Третий армейский корпус Максима Жорина, такие цифры СЗЧ – это полная катастрофа.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" назвал две основополагающие причины таких масштабов СЗЧ в армии: отсутствие ответственности командиров за дегенеративные решения в боевой обстановке; провал основополагающих принципов мобилизации в СОУ.




Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/14526
