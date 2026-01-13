Відстрочка для вчителів без ТЦК і черг: одна дата вирішує все – що мають зробити школи просто зараз

Для українських освітян у січні 2026 року запрацював спрощений механізм автоматичного продовження відстрочки від призову. Завдяки цифровізації освітньої сфери вчителям більше не потрібно особисто йти до ТЦК або ЦНАПів, стояти в чергах і збирати паперові довідки. Утім, нова система має критичну умову: вона працює лише тоді, коли керівництво школи вчасно і коректно внесе всі дані. Про це повідомляє видання "Оsvita.ua".

Автоматичне продовження відстрочки у 2026 році: чому помилка директора може коштувати вчителю спокою

Ключову роль у процесі відіграє система АІКОМ – Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту. Саме вона синхронізує інформацію про педагогів із державними реєстрами та передає її до мобільного застосунку "Резерв+". Якщо дані актуальні, відстрочка для вчителя продовжується автоматично – без жодної участі самого освітянина.

Водночас цей механізм не є повністю автономним. Вся відповідальність покладена на директорів навчальних закладів, адже саме вони мають право підтверджувати інформацію у системі. До 21 січня керівник школи зобов’язаний перевірити список працівників, переконатися, що всі педагоги, які мають право на відстрочку, позначені коректно, а їхні податкові номери не містять помилок.

Саме ІПН є найуразливішим місцем системи. Будь-яка неточність блокує автоматичне підтвердження, і тоді запис доводиться видаляти та створювати заново. Лише після цього статус у системі змінюється на "Подано на відстрочку", а дані потрапляють до міжвідомчого обміну.

21 січня 2026 року – кінцева дата, яку в освітньому середовищі вже називають "точкою неповернення". Уся інформація, внесена після цього терміну, не буде врахована для автоматичного продовження відстрочки. Якщо школа не встигне, вчителю доведеться проходити стару бюрократичну процедуру з особистим відвідуванням ТЦК або ЦНАПу.

Перевірити результат автоматизації можна самостійно – у застосунку "Резерв+". Саме там має з’явитися оновлений статус. Контрольна дата – 1 лютого. Якщо до цього моменту відстрочка не відображається, це сигнал про помилку або затримку, і тоді питання доведеться вирішувати в ручному режимі.

Експерти радять педагогам не чекати пасивно. Краще вже зараз уточнити в адміністрації школи, чи актуалізовані ваші дані в АІКОМ, чи правильно вказані посада та податковий номер, а також завчасно оновити застосунок "Резерв+". Автоматизація значно спрощує життя, але лише за умови ідеальної точності цифрових даних.

Читайте також в "Коментарях", що мобілізація стане ще жорсткішою.