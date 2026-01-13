Отсрочка для учителей без ТЦК и очередей: одна дата решает все – что должны сделать школы прямо сейчас

Для украинских педагогов в январе 2026 года заработал упрощенный механизм автоматического продления отсрочки от призыва . Благодаря цифровизации образовательной сферы учителям больше не нужно лично идти в ТЦК или ЦНАПы, стоять в очередях и собирать бумажные справки. Впрочем, новая система имеет критическое условие: она работает только тогда, когда руководство школы своевременно и корректно внесет все данные . Об этом сообщает издание "Оsvita.ua".

Автоматическое продление отсрочки в 2026 году: почему ошибка директора может стоить учителю покоя

Ключевую роль в процессе играет система АИКОМ – Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента . Именно она синхронизирует информацию о педагогах с государственными реестрами и передает ее в мобильное приложение "Резерв" . Если данные актуальны, отсрочка для учителя продолжается автоматически – без участия самого педагога.

В то же время этот механизм не полностью автономный. Вся ответственность возложена на директоров учебных заведений , ведь именно они имеют право подтверждать информацию в системе. До 21 января руководитель школы обязан проверить список работников, убедиться, что все педагоги, имеющие право на отсрочку, отмечены корректно, а их налоговые номера не содержат ошибок.

Именно ИНН является наиболее уязвимым местом системы. Любая неточность блокирует автоматическое подтверждение и тогда запись приходится удалять и создавать заново. Только после этого статус в системе меняется на "Подано на отсрочку", а данные попадают в межведомственный обмен.

21 января 2026 – конечная дата , которую в образовательной среде уже называют "точкой невозврата". Вся информация, внесенная после этого срока, не будет учтена для автоматического продления отсрочки . Если школа не успеет, учителю придется проходить старую бюрократическую процедуру с личным посещением ТЦК или ЦНАПа.

Проверить результат автоматизации можно самостоятельно – в приложении "Резерв" . Там должен появиться обновленный статус. Контрольная дата – 1 февраля . Если до сих пор отсрочка не отображается, это сигнал об ошибке или задержке, и вопрос придется решать в ручном режиме.

Эксперты советуют педагогам не ждать пассивно. Лучше уже сейчас уточнить в администрации школы , актуализированы ли ваши данные в АИКОМ, правильно ли указаны должность и налоговый номер, а также заранее обновить приложение "Резерв". Автоматизация значительно упрощает жизнь, но только при идеальной точности цифровых данных.

