Важливі зміни в “Резерв+”: військовозобов’язаним приготуватися

У Міністерстві оборони України попередили про можливі зміни в роботі застосунку “Резерв+”. Тож військовозобов'язаним варто подбати про паперові документи.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У відомстві попередили, що з 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок “Резерв+” може бути тимчасово недоступним

“Роботи переважно проводитимуться вночі, але варто подбати про фізичний документ при собі — завчасно завантажте PDF-версію”, — йдеться в офіційному повідомленні.

Військовозобов’язаним радять на головному екрані застосунку натиснути + та вибрати “Завантажити PDF”.

“За можливості — також роздрукуйте. Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі”, — уточнили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Львові минулого тижня виник масштабний конфлікт з ТЦК. Ситуація викликала хвилі і критики, і осудження, як однієї, так і іншої сторони. Адже знову заговорили про перевищення повноважень військовими терцентрів під час мобілізації.

Народна депутатка Анна Скороход розповіла певні “деталі” мобілізації в Україні.

"Ситуація показала, як влада ставиться до людей — челядь поставили на місце. У нас же нічого не змінилося — люди не вийшли захищати цих хлопців після виховних робіт. А влада дуже сильно засудила... Всі сказали: "Ай-ай-ай, так не можна, будете покарані". Те, що ми з вас знущаємося, те, що в нас у ТЦК люди вмирають, те, що в нас мобілізують косих, кривих, це неважливо. Це ж свої, а краще свої, ніж чужі. Тому терпіть, їжте, що вам дають”, — зазначила вона.

При цьому нардепка наголосила, що ті, хто “примушує любити Батьківщину”, не показує це своїм прикладом — максимум на декілька годин їдуть ближче до лінії фронту, щоб зробити фото та попіаритися.