Важные изменения в "Резерв+": военнообязанным приготовиться

В Министерстве обороны Украины предупредили о возможных изменениях в работе приложения "Резерв+". Поэтому военнообязанным следует позаботиться о бумажных документах.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В ведомстве предупредили, что с 18 по 22 июля из-за технических работ приложение "Резерв+" может быть временно недоступно.

"Работы в основном будут проводиться ночью, но стоит позаботиться о физическом документе при себе — заранее загрузите PDF-версию", — говорится в официальном сообщении.

Военнообязанным советуют на главном экране приложения нажать + и выбрать “Загрузить PDF”.

"При возможности — также распечатайте. После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме", — уточнили в Министерстве обороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во Львове на прошлой неделе возник масштабный конфликт с ТЦК. Ситуация вызвала волны и критики, и осуждения как одной, так и другой стороны. Ведь снова заговорили о превышении полномочий военными терцентрами во время мобилизации.

Народная депутат Анна Скороход рассказала определенные "детали" мобилизации в Украине.

"Ситуация показала, как власть относится к людям — челядь поставили на место. У нас же ничего не изменилось — люди не вышли защищать этих ребят после воспитательных работ. А власть очень сильно осудила... Все сказали: "Ай-ай-ай, так нельзя, будете наказаны". То, что мы над вами издеваемся, то, что у нас в ТЦК люди умирают, то, что у нас мобилизуют косых, кривых, это неважно. Это же свои, а лучше свои, чем чужие. Поэтому терпите, ешьте, что вам дают”, – отметила она.

При этом нардепка подчеркнула, что те, кто "заставляет любить Родину", не показывает это своим примером — максимум на несколько часов едут ближе к линии фронта, чтобы сделать фото и попиариться.