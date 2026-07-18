Важные изменения в "Резерв+": военнообязанным приготовиться

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве обороны Украины предупредили о возможных изменениях в работе приложения "Резерв+". Поэтому военнообязанным следует позаботиться о бумажных документах.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В ведомстве предупредили, что с 18 по 22 июля из-за технических работ приложение "Резерв+" может быть временно недоступно.
Военнообязанным советуют на главном экране приложения нажать + и выбрать “Загрузить PDF”.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что во Львове на прошлой неделе возник масштабный конфликт с ТЦК. Ситуация вызвала волны и критики, и осуждения как одной, так и другой стороны. Ведь снова заговорили о превышении полномочий военными терцентрами во время мобилизации.
Народная депутат Анна Скороход рассказала определенные "детали" мобилизации в Украине.
"Ситуация показала, как власть относится к людям — челядь поставили на место. У нас же ничего не изменилось — люди не вышли защищать этих ребят после воспитательных работ. А власть очень сильно осудила... Все сказали: "Ай-ай-ай, так нельзя, будете наказаны". То, что мы над вами издеваемся, то, что у нас в ТЦК люди умирают, то, что у нас мобилизуют косых, кривых, это неважно. Это же свои, а лучше свои, чем чужие. Поэтому терпите, ешьте, что вам дают”, – отметила она.
При этом нардепка подчеркнула, что те, кто "заставляет любить Родину", не показывает это своим примером — максимум на несколько часов едут ближе к линии фронта, чтобы сделать фото и попиариться.