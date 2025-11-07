Вартість оренди квартир стрімко зростає: де найвищі та найнижчі ціни в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Середня вартість оренди однокімнатних квартир в Україні станом на 7 листопада коливається від 4,5 до майже 20 тис. грн.
Оренда. Ілюстративне фото
Найдорожча оренда житла зафіксована в Ужгороді. Там середня ціна становить 19 700 грн на місяць. За останні пів року оренда тут зросла на 5%, пише видання “ТСН”.
На другому місці також обласний центр на заході України. Львів займає другу сходинку рейтингу із середньою ціною в 17 700 грн, що на 6% більше, ніж навесні. Київ замкнув трійку лідерів: середня ціна оренди — 17 000 грн. При цьому, за останні місяці вартість знизилася на 6%.
Найбільше зростання середньої ціни спостерігається в Івано-Франківську, де оренда подорожчала на 17% і нині сягає 16 000 грн.
При цьому найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир залишаються у:
Харкові — 4 500 грн,
Запоріжжі — 5 000 грн,
Миколаєві — 6 000 грн,
Сумах — 6 500 грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що У вівторок, 28 жовтня, у Хмельницькому пролунав вибух у багатоквартирному будинку. За попередньою версією причиною вибуху став побутовий газ. Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко зазначив, що такі трагедії ставатимуться все частіше.