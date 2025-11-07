Вартість оренди квартир стрімко зростає: де найвищі та найнижчі ціни в Україні

Середня вартість оренди однокімнатних квартир в Україні станом на 7 листопада коливається від 4,5 до майже 20 тис. грн.

Оренда. Ілюстративне фото

Найдорожча оренда житла зафіксована в Ужгороді. Там середня ціна становить 19 700 грн на місяць. За останні пів року оренда тут зросла на 5%, пише видання “ТСН”.

На другому місці також обласний центр на заході України. Львів займає другу сходинку рейтингу із середньою ціною в 17 700 грн, що на 6% більше, ніж навесні. Київ замкнув трійку лідерів: середня ціна оренди — 17 000 грн. При цьому, за останні місяці вартість знизилася на 6%.

Найбільше зростання середньої ціни спостерігається в Івано-Франківську, де оренда подорожчала на 17% і нині сягає 16 000 грн.

При цьому найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир залишаються у:

Харкові — 4 500 грн,

Запоріжжі — 5 000 грн,

Миколаєві — 6 000 грн,

Сумах — 6 500 грн.

“У середньому мешканці України віддають на оренду від 20% до 76% своєї зарплати. Найбільше навантаження на бюджет спостерігається в Ужгороді, де 76% доходу орендарів іде на оплату житла. У Львові та Івано-Франківську цей показник становить 64%, у Києві — 56%, а в Чернівцях — 51%. Натомість у східних регіонах співвідношення значно менше: Харків — 20%, Запоріжжя — 23%, Миколаїв — 29%”, — пише видання.

