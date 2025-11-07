Стоимость аренды квартир стремительно растет: где самые высокие и низкие цены в Украине

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине по состоянию на 7 ноября колеблется от 4,5 до почти 20 тыс. грн.

Аренда. Иллюстративное фото

Самая дорогая аренда жилья в Ужгороде. Там средняя цена составляет 19700 грн в месяц. За последние полгода аренда здесь выросла на 5%, пишет издание "ТСН".

На втором месте также областной центр на западе Украины. Львов занимает вторую строчку рейтинга со средней ценой в 17 700 грн, что на 6% больше, чем весной. Киев замкнул тройку лидеров: средняя цена аренды – 17 000 грн. При этом за последние месяцы стоимость снизилась на 6%.

Наибольший рост средней цены наблюдается в Ивано-Франковске, где аренда подорожала на 17% и в настоящее время составляет 16 000 грн.

При этом самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир остаются в:

Харькове – 4 500 грн,

Запорожье – 5 000 грн,

Николаеве – 6 000 грн,

Суммах – 6 500 грн.

"В среднем жители Украины отдают на аренду от 20% до 76% своей зарплаты. Наибольшая нагрузка на бюджет наблюдается в Ужгороде, где 76% дохода арендаторов идет на оплату жилья. Во Львове и Ивано-Франковске этот показатель составляет 64%, в Киеве – 56%, а в Черновцах – 51%. В восточных регионах соотношение значительно меньше: Харьков — 20%, Запорожье — 23%, Николаев — 29%”, — пишет издание.

