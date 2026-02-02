Вагітна жінка виграла суд у чоловіка-військового навіть після його поранення – рішення апеляції вразило всю Україну

Хмельницький апеляційний суд не залишив жодних сумнівів у праві вагітної жінки отримувати аліменти від чоловіка, навіть якщо він лікується після поранення під час служби в ЗСУ. Рішення суду викликало широкий резонанс серед юристів та громадськості, адже підкреслює, що закон захищає жінку у період вагітності незалежно від матеріального стану чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив право вагітної на аліменти від чоловіка, який лікується після поранення на війні

За даними судових матеріалів, жінка звернулася до суду через складний перебіг вагітності, що потребує додаткових коштів на лікування та медичний супровід. Попри це, чоловік добровільно не надавав фінансової допомоги. Суд першої інстанції призначив виплати у розмірі 1/4 усіх доходів чоловіка на період вагітності та до досягнення дитиною трирічного віку .



Чоловік оскаржив рішення, аргументуючи, що після поранення має великі витрати на лікування та частково підтримує свою матір. Проте апеляційний суд відхилив скаргу, зазначивши, що закон гарантує право дружини на утримання під час вагітності незалежно від її матеріального становища. Суд підкреслив, що соціальна захищеність вагітних жінок та майбутніх дітей є пріоритетом і не може обмежуватися індивідуальними фінансовими труднощами чоловіка.

Юристи пояснюють, що подібні рішення важливі не лише для конкретної сім’ї, але й для формування прецеденту у справах про аліменти та сімейне законодавство. Вагітні жінки, які опинилися у конфліктних стосунках із чоловіками, тепер можуть більш впевнено розраховувати на законний захист та фінансову підтримку.

