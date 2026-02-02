Беременная женщина выиграла суд у мужчины-военного даже после его ранения – решение апелляции поразило всю Украину

Хмельницкий апелляционный суд не оставил сомнений в праве беременной женщины получать алименты от мужчины, даже если он лечится после ранения во время службы в ВСУ. Решение суда вызвало широкий резонанс среди юристов и общественности, поскольку подчеркивает, что закон защищает женщину в период беременности независимо от материального положения мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил право беременной на алименты от мужчины, который лечится после ранения на войне

По данным судебных материалов, женщина обратилась в суд из-за сложного протекания беременности, что требует дополнительных средств на лечение и медицинское сопровождение. Несмотря на это, мужчина добровольно не оказывал финансовую помощь. Суд первой инстанции назначил выплаты в размере 1/4 всех доходов мужчины на период беременности и до достижения ребенком трехлетнего возраста .



Мужчина оспорил решение, аргументируя, что после ранения имеет большие затраты на лечение и частично поддерживает свою мать. Однако апелляционный суд отклонил жалобу, отметив, что закон гарантирует право жены на содержание во время беременности независимо от ее материального положения . Суд подчеркнул, что социальная защищенность беременных женщин и будущих детей является приоритетом и не может ограничиваться индивидуальными финансовыми трудностями мужчины.

Юристы объясняют, что подобные решения важны не только для конкретной семьи, но и для формирования прецедента по делам об алиментах и семейном законодательстве. Беременные женщины, оказавшиеся в конфликтных отношениях с мужчинами, теперь могут более уверенно рассчитывать на законную защиту и финансовую поддержку.

