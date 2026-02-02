logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Беременная женщина выиграла суд у мужчины-военного даже после его ранения – решение апелляции поразило всю Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Беременная женщина выиграла суд у мужчины-военного даже после его ранения – решение апелляции поразило всю Украину

Суд оставил в силе решение о взыскании 1/4 доходов мужчины в пользу женщины на время беременности и до трехлетия ребенка, отвергнув аргументы о расходах на лечение.

2 февраля 2026, 11:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Хмельницкий апелляционный суд не оставил сомнений в праве беременной женщины получать алименты от мужчины, даже если он лечится после ранения во время службы в ВСУ. Решение суда вызвало широкий резонанс среди юристов и общественности, поскольку подчеркивает, что закон защищает женщину в период беременности независимо от материального положения мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Беременная женщина выиграла суд у мужчины-военного даже после его ранения – решение апелляции поразило всю Украину

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил право беременной на алименты от мужчины, который лечится после ранения на войне

По данным судебных материалов, женщина обратилась в суд из-за сложного протекания беременности, что требует дополнительных средств на лечение и медицинское сопровождение. Несмотря на это, мужчина добровольно не оказывал финансовую помощь. Суд первой инстанции назначил выплаты в размере 1/4 всех доходов мужчины на период беременности и до достижения ребенком трехлетнего возраста .

Мужчина оспорил решение, аргументируя, что после ранения имеет большие затраты на лечение и частично поддерживает свою мать. Однако апелляционный суд отклонил жалобу, отметив, что закон гарантирует право жены на содержание во время беременности независимо от ее материального положения . Суд подчеркнул, что социальная защищенность беременных женщин и будущих детей является приоритетом и не может ограничиваться индивидуальными финансовыми трудностями мужчины.

Юристы объясняют, что подобные решения важны не только для конкретной семьи, но и для формирования прецедента по делам об алиментах и семейном законодательстве. Беременные женщины, оказавшиеся в конфликтных отношениях с мужчинами, теперь могут более уверенно рассчитывать на законную защиту и финансовую поддержку.

Читайте также в "Комментариях", что на Донетчине военные разведчики ГУР МО Украины обнаружили тело очередного иностранного наемника, воевавшего на стороне российских оккупационных войск. Погибшим оказался Клинтон Ньяпара Могеса – гражданин Республики Кения, 1997 года рождения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости