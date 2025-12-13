В Україні запровадили нові вікові обмеження для водіїв: кому дозволено сідати за кермо у 16, а кому — лише з 21

В Україні визначили чіткі вікові рамки для отримання водійських прав. Тепер скільки вам років — це не просто цифра, а юридична межа, що дозволяє чи забороняє сісти за кермо. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Кому дозволено водити транспорт з 16, а кому — тільки з 21: нові правила та штрафи

Для керування мопедами чи мотоциклами (категорії А та А1) потрібно досягти 16 років. Це наймолодший вік, з якого дозволено офіційно скласти іспити й отримати посвідчення водія.

З 18 років вже можна кермувати легковими авто (категорія В), вантажівками (С), квадроциклами. Це стандартний "дорослий" рівень, доступний більшості громадян після повноліття.

А от з 19 років відкривається доступ до категорій із причепами — "ВЕ" та "СЕ". Це вже рівень для тих, хто не лише має водійський досвід, а й розуміє складність керування більш габаритним транспортом.

Справжнє випробування — категорія D, яка дозволяє сідати за кермо автобусів і мікроавтобусів. Вік — не менше 21 року, адже тут відповідальність не лише за кермо, а й за десятки пасажирів.

А що, якщо за кермо сів той, кому ще не можна?

— Підлітку від 16 років без посвідчення загрожує штраф у 3400 гривень.

— Якщо за кермом дитина до 16 років, платитимуть батьки або опікуни.

А ось верхньої межі віку не існує — водії пенсійного віку можуть кермувати авто, якщо регулярно проходять медкомісію й мають довідку про придатність. Тобто, поки здоров’я дозволяє — на дорогу можна.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українських водіїв масово штрафують за дворічні права. Наприкінці 2025 року українські патрульні дедалі частіше складають протоколи проти водіїв, які керують із так званими "першими" — дворічними — посвідченнями. Суми штрафів коливаються від приблизно 3 400 грн за перше порушення і можуть сягати 40 800 грн із позбавленням права керування на 5–7 років у разі повторного випадку. Проте юристи одразу застерігають: у більшості ситуацій такі постанови є незаконними, оскільки порушують чинні правила, встановлені урядом на час воєнного стану.