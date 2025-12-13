В Украине ввели новые возрастные ограничения для водителей: кому разрешено садиться за руль в 16, а кому только из 21

В Украине определили четкие возрастные рамки для получения водительских прав. Теперь сколько вам лет – это не просто цифра, а юридический предел, позволяющий или запрещающий сесть за руль. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Кому разрешено водить транспорт с 16, а кому только из 21: новые правила и штрафы

Для управления мопедами или мотоциклами (категории А и А1) требуется 16 лет. Это самый молодой возраст, с которого разрешено официально сдать экзамены и получить водительские права.

С 18 лет можно управлять легковыми авто (категория В), грузовиками (С), квадроциклами. Это стандартный "взрослый" уровень, доступный большинству граждан после совершеннолетия.

А вот с 19 лет открывается доступ к категориям с прицепами — ВЭ и СЭ. Это уже уровень для тех, кто не только имеет опыт водителя, но и понимает сложность управления более габаритным транспортом.

Настоящее испытание – категория D, которая позволяет садиться за руль автобусов и микроавтобусов. Возраст — не менее 21 года, ведь здесь ответственность не только за руль, но и за десятки пассажиров.

А что, если за руль сел тот, кому еще нельзя?

— Подростку от 16 лет без удостоверения грозит штраф в 3400 гривен.

— Если за рулем ребенок до 16 лет, будут платить родители или опекуны.

А вот верхнего предела возраста не существует — водители пенсионного возраста могут управлять автомобилем, если регулярно проходят медкомиссию и имеют справку о пригодности. То есть пока здоровье позволяет — на дорогу можно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что украинских водителей массово штрафуют за двухлетние права. В конце 2025 года украинские патрульные все чаще составляют протоколы против водителей, управляющих с так называемыми "первыми" — двухлетними — удостоверениями. Суммы штрафов колеблются от примерно 3400 грн за первое нарушение и могут достигать 40800 грн с лишением права управления на 5–7 лет в случае повторного случая. Однако юристы сразу предостерегают: в большинстве ситуаций такие постановления незаконны, поскольку нарушают действующие правила, установленные правительством во время военного положения.