Українських водіїв масово штрафують за дворічні права — юристи пояснили, коли протокол справедливий, а коли поліцейські помиляються

Наприкінці 2025 року українські патрульні дедалі частіше складають протоколи проти водіїв, які керують із так званими "першими" — дворічними — посвідченнями. Суми штрафів коливаються від приблизно 3 400 грн за перше порушення і можуть сягати 40 800 грн із позбавленням права керування на 5–7 років у разі повторного випадку. Про це повідомляє український діловий портал "Експерт". Проте юристи одразу застерігають: у більшості ситуацій такі постанови є незаконними, оскільки порушують чинні правила, встановлені урядом на час воєнного стану.

Штрафи до 40 800 грн: водіїв карають за «прострочені» права, які насправді є чинними

Ключовий юридичний парадокс криється в природі самого дворічного посвідчення. У мирний час документ дійсно потрібно обміняти після закінчення дворічного строку на постійне посвідчення терміном до 30 років. Саме цю норму деякі інспектори трактують буквально й кваліфікують їзду з таким документом як порушення. Але з початком повномасштабної війни ситуація змінилася. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року (№184) автоматично продовжила дію всіх документів, термін яких сплинув під час воєнного стану, — на весь період дії режиму та ще рік після його скасування. Це означає, що будь-яке "перші" посвідчення, строк дії якого завершився під час воєнного стану, юридично залишається чинним і не може бути підставою для штрафу чи позбавлення прав.

На практиці ж інколи відбувається інше: інспектор бачить, що пластик прострочений, і автоматично складає протокол. Юристи пояснюють, що такі дії не мають правових підстав, оскільки постанова КМУ має вищу юридичну силу в умовах воєнного стану, ніж індивідуальна інтерпретація поліцейського.

Чому ж патрульні продовжують штрафувати? Причин дві. Перша — частина інспекторів не знає або некоректно тлумачить дію постанови №184, через що застосовують "мирний" порядок до документів, термін яких сплив. Друга — у протокол потрапляють супутні порушення: відсутність розпізнавального знака "70" у водія-початківця або перевищення швидкості. У таких випадках штраф може бути законним, але саме покарання за "прострочені" дворічні права у період війни є помилкою, яку варто оскаржувати.

Попри це, фахівці радять у разі можливості обміняти "перші" посвідчення на постійні, щоб уникати суперечок на дорозі. Процедура проста: через застосунок "Дія" або Електронний кабінет водія можна онлайн подати заявку, оплатити послугу й отримати документ у сервісному центрі МВС або поштою. Іспити складати не доведеться, якщо водій за два роки не має понад двох адмінпорушень у сфері безпеки дорожнього руху, а також якщо немає кримінальних проваджень, пов’язаних із ДТП. Якщо ж серйозних штрафів три або більше — іспити обов’язкові.

Також водіям нагадують: навіть якщо посвідчення юридично продовжене постановою, статус "водій-початківець" продовжує діяти. Це означає, що необхідно дотримуватися швидкісного ліміту 70 км/год поза житловою зоною та мати на авто знак "70". Ігнорування цих вимог може спричинити вже цілком законне стягнення.

