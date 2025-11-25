Украинских водителей массово штрафуют за двухлетние права — юристы объяснили, когда протокол справедлив, а когда полицейские ошибаются

В конце 2025 года украинские патрульные все чаще составляют протоколы против водителей, управляющих с так называемыми "первыми" — двухлетними удостоверениями. Суммы штрафов колеблются от примерно 3400 грн за первое нарушение и могут достигать 40800 грн с лишением права управления на 5–7 лет в случае повторного случая. Об этом сообщает украинский деловой портал "Эксперт". Однако юристы сразу предостерегают: в большинстве ситуаций такие постановления незаконны , поскольку нарушают действующие правила, установленные правительством на время военного положения.

Штрафы до 40 800 грн: водителей наказывают за «просроченные» права, которые фактически действительны

Ключевой юридический парадокс кроется в природе самого двухлетнего удостоверения. В мирное время документ действительно нужно обменять по истечении двухлетнего срока на постоянное удостоверение на срок до 30 лет. Именно эту норму некоторые инспекторы трактуют буквально и квалифицируют езду с таким документом, как нарушение. Но с началом полномасштабной войны ситуация поменялась. Постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 года (№184) автоматически продлило действие всех документов, срок которых истек во время военного положения, — на весь период действия режима и еще год после его отмены. Это означает, что любое "первое" удостоверение, срок действия которого завершился во время военного положения, юридически остается действующим и не может являться основанием для штрафа или лишения прав .

На практике же иногда происходит другое: инспектор видит, что пластик просроченный, и автоматически составляет протокол. Юристы объясняют, что такие действия не имеют правовых оснований, поскольку постановление КМУ имеет высшую юридическую силу в условиях военного положения , чем индивидуальная интерпретация полицейского.

Почему же патрульные продолжают штрафовать? Причин две. Первая — часть инспекторов не знает или некорректно истолковывает действие постановления №184 , из-за чего применяют "мирный" порядок к документам, срок которых истек. Вторая — в протокол попадают сопутствующие нарушения: отсутствие опознавательного знака "70" у начинающего водителя или превышение скорости. В таких случаях штраф может быть законным, но именно наказание за "просроченные" двухлетние права в период войны является ошибкой , которую следует обжаловать.

Несмотря на это, специалисты советуют в случае возможности обменять первые удостоверения на постоянные, чтобы избегать споров на дороге. Процедура проста: через приложение "Дія" или электронный кабинет водителя можно онлайн подать заявку, оплатить услугу и получить документ в сервисном центре МВД или по почте. Экзамены сдавать не придется, если водитель за два года не имеет более двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения, а также если нет уголовных производств, связанных с ДТП. Если же серьезных штрафов три или более – экзамены обязательны.

Также водителям напоминают: даже если удостоверение юридически продлено постановлением, статус "начинающий водитель" продолжает действовать. Это означает, что необходимо соблюдать скоростной лимит 70 км/ч вне жилой зоны и иметь на авто знак "70". Игнорирование этих требований может повлечь за собой уже вполне законное взыскание.

