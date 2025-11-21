Поліція взялася за водіїв у листопаді – за що штрафують і які санкції можуть зрости найближчим часом

У листопаді поліція помітно активізувала перевірки стану шин на автомобілях і почала частіше штрафувати водіїв за експлуатацію машин із покришками, що не відповідають погодним умовам. Закон не містить конкретних дат "перевзування", однак ПДР вимагають, щоб шини відповідали температурі й стану дороги. Санкції за ст. 121 КУпАП стартують від 340 грн і можуть доходити до позбавлення права керування у разі повторних порушень. Про це інформує УНІАН.

Поліція посилила перевірки – нові штрафи вже сиплються по всій Україні

Важливість переходу на зимову гуму пояснюється фізичними властивостями матеріалів. Літні шини на холоді твердіють і втрачають зчеплення, тоді як зимові з м’якшою сумішшю та глибшим протектором зберігають еластичність на морозі й забезпечують краще утримання на снігу та льоду. Своєчасна заміна зменшує гальмівний шлях і суттєво знижує ризик ДТП у період ранкової ожеледиці.

Санкції для водіїв залишаються досить відчутними: за перше порушення – 340 грн, за повторне – можливе позбавлення прав на 3–6 місяців. Водночас у Верховній Раді розглядається законопроєкт №43734, який передбачає значно вищі штрафи – від приблизно 1 700 грн за перше порушення до 3 400–8 500 грн за повторні, із потенційним вилученням документів. Якщо його ухвалять, правила стануть набагато жорсткішими.

Експерти радять орієнтуватися на температуру, а не на календар. Коли середньодобова температура стабільно опускається до +6…+7 °C, а вночі з’являються заморозки – це оптимальний час переходити на зимові шини. У більшості регіонів це трапляється у другій половині жовтня, однак погодні зміни можуть зсувати терміни. Краще "перевзутися" раніше, ніж ризикувати на слизьких дорогах.

Щоб уникнути штрафів, водіям варто регулярно перевіряти глибину протектора, цілісність гумових елементів і тиск у шинах. Тим, хто їде в регіони з ранніми морозами, рекомендується міняти шини завчасно. Наявність документів про покупку та сертифікацію шин також може стати у пригоді при перевірках.

