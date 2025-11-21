Полиция взялась за водителей в ноябре – за что штрафуют и какие санкции могут возрасти в ближайшее время

В ноябре полиция заметно активизировала проверки состояния шин на автомобилях и стала чаще штрафовать водителей за эксплуатацию не соответствующих погодным условиям машин с покрышками. Закон не содержит конкретных дат "переобувки", однако ПДД требуют, чтобы шины соответствовали температуре и состоянию дороги. Санкции по ст. 121 КУоАП стартуют от 340 грн. и могут доходить до лишения права управления в случае повторных нарушений. Об этом сообщает УНИАН.

Полиция усилила проверки – новые штрафы уже сыплются по всей Украине

Важность перехода на зимнюю резину объясняется физическими свойствами материалов. Летние шины на холоде твердеют и теряют сцепление, тогда как зимние с более мягкой смесью и более глубоким протектором сохраняют эластичность на морозе и обеспечивают лучшее удержание на снегу и льду. Своевременная замена уменьшает тормозной путь и существенно снижает риск ДТП в период утренней гололедицы.

Санкции для водителей остаются достаточно ощутимыми: за первое нарушение – 340 грн, за повторное – возможное лишение прав на 3–6 месяцев. В то же время в Верховной Раде рассматривается законопроект №43734, предусматривающий значительно более высокие штрафы – от примерно 1 700 грн за первое нарушение до 3 400–8 500 грн за повторные, с потенциальным изъятием документов. Если его примут, правила станут гораздо жестче.

Эксперты советуют ориентироваться на температуру, а не на календарь. Когда среднесуточная температура стабильно опускается до 6…7 °C, а ночью появляются заморозки – оптимальное время переходить на зимние шины. В большинстве регионов это происходит во второй половине октября, однако погодные изменения могут сдвигать сроки. Лучше "обуться" раньше, чем рисковать на скользких дорогах.

Чтобы избежать штрафов, водителям следует регулярно проверять глубину протектора, целостность резиновых элементов и давление в шинах. Тем, кто едет в регионы с ранними морозами, рекомендуется менять шины раньше времени. Наличие документов о покупке и сертификации шин также может пригодиться при проверках.

