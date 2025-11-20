Ваше водійське може “зникнути”: МВС терміново попереджає про оновлення документів

Міністерство внутрішніх справ України закликало власників водійських посвідчень, виданих до 2013 року, та техпаспортів, оформлених до 2019 року, оновити свої документи. Причина — частина таких посвідчень видана ще до масштабної цифровізації, тому дані з них можуть не відображатися у сучасних електронних базах. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Водійські можуть зникнути з реєстрів: кому терміново потрібно оновити документи — пояснення МВС

У сервісних центрах МВС постійно отримують звернення від водіїв щодо некоректних або відсутніх даних у реєстрах. Багато документів уже було оновлено фахівцями автоматично, однак рекомендація стосується тих, чиї дані в системі ще не переведені у новий формат.

Оновлення посвідчення або техпаспорта гарантує:

• коректне відображення даних у всіх електронних реєстрах;

• появу цифрової версії документа в застосунку "Дія" та в Кабінеті водія;

• юридичну силу цифрових документів без потреби носити паперові;

• сучасний захист бланків від підробок;

• швидше отримання будь-яких послуг, пов’язаних з авто.

Навіть якщо водій давно не користується старим посвідченням, МВС наголошує: це документ, що посвідчує особу, тому він має бути актуальним.

Як оновити документи

Для обміну потрібно звернутися до сервісного центру МВС. Необхідні:

• паспорт або ID-картка (разом із інформацією про місце проживання);

• ідентифікаційний код;

• чинний документ, який потрібно замінити — водійське посвідчення чи техпаспорт.

Адміністратор вносить дані в електронну систему, після чого видається документ нового зразка. Він автоматично з’являється в "Дії".

Скільки це коштує

• обмін водійського посвідчення — приблизно 608 грн;

• перереєстрація авто з отриманням нових номерних знаків — близько 1306 грн;

• можливі невеликі банківські комісії.

Перед візитом необхідно записатися через онлайн-чергу на сайті МВС або через термінал на місці. У більшості випадків документи видають у день звернення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляє, де за кордоном не визнають українське посвідчення водія.