Ваши водительские права могут "исчезнуть": МВД срочно предупреждает об обновлении документов

Министерство внутренних дел Украины призвало владельцев водительских удостоверений, выданных до 2013 года и техпаспортов, оформленных до 2019 года, обновить свои документы. Причина — часть таких удостоверений издана еще до масштабной цифровизации, поэтому данные могут не отображаться в современных электронных базах. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Водительские права могут исчезнуть из реестров: кому срочно нужно обновить документы - объяснение МВД

В сервисных центрах МВД постоянно получают обращение от водителей по поводу некорректных или отсутствующих данных в реестрах. Многие документы уже были обновлены специалистами автоматически, однако рекомендация касается тех, чьи данные в системе еще не переведены в новый формат.

Обновление удостоверения или техпаспорта гарантирует:

• корректное отображение данных во всех электронных реестрах;

• появление цифровой версии документа в приложении "ДІЯ" и в Кабинете водителя;

• юридическую силу цифровых документов без необходимости носить бумажные;

• современная защита бланков от подделок;

• скорее получение любых услуг, связанных с авто.

Даже если водитель давно не пользуется старым удостоверением, МВД отмечает: это документ, удостоверяющий личность, поэтому он должен быть актуален.

Как обновить документы

Для обмена необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Необходимы:

• паспорт или ID-карта (вместе с информацией о месте проживания);

• идентификационный код;

• действующий документ, который нужно заменить – водительское удостоверение или техпаспорт.

Администратор вносит данные в электронную систему, после чего выдается документ нового образца. Он автоматически появляется в Действии.

Сколько это стоит

• обмен водительского удостоверения – примерно 608 грн;

• перерегистрация авто с получением новых номерных знаков – около 1306 грн;

• возможные небольшие банковские комиссии.

Перед визитом необходимо записаться через онлайн-очередь на сайте МВД или через терминал на месте. В большинстве случаев документы выдают в день обращения.

Напомним, портал "Комментарии" сообщает , где за границей не признают украинское водительское удостоверение.