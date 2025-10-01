logo_ukra

В Україні вже підключають опалення: де фактично стартував опалювальний сезон
НОВИНИ

В Україні вже підключають опалення: де фактично стартував опалювальний сезон

Які об'єкти почали опалювати у Львові

1 жовтня 2025, 19:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Температура повітря знижується і хоча опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня, у деякі об'єкти уже почали подавати опалення. 

В Україні вже підключають опалення: де фактично стартував опалювальний сезон

Опалення. Ілюстративне фото

Шість медичних закладів у Львові уже отримують тепло. Про це повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксана Пригода, пише видання “Укрінформ”.

“Станом на зараз, до нас надійшло 14 звернень від медичних установ про те, щоб подати опалення до їхніх будівель. Відтак “Львівтеплоенерго” вже розпочало відновлення теплопостачання у ці установи. Уже 6 із них з теплом, а по інших - в процесі відновлення”, - йдеться у повідомленні.

При цьому, заклади освіти, за словами посадовиці, звернень про відновлення опалення поки не подавали.

Також у Львівській міській раді пояснили, що розпочинати опалювальний сезон для всіх категорій споживачів поки не планується. Пояснили, що похолодання буде лише цього тижня, а вже з наступного — температура підніметься.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці накопичили значні борги за оплату комунальних послуг і на першому місці за розміром боргів — несплата за опалення. Це найдорожча послуга у комунальному “кошику”. 

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, чому насправді в деяких містах України високі тарифи теплопостачання. Він нагадав, що у 2018 році повноваження формування тарифів передали місцевим органам влади. 

По методиці тарифоутворення, там дозволена максимальна втрата в мережах на рівні 13%. Я отримав відповідь на свій запит, мене волосся дибом стало. Київ тариф заклав 23% втрат при 13% дозволених. А фактично Київ показує, вже 27%.




Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/4042666-u-lvovi-pocali-pidklucati-opalenna-u-medzakladah.html
