В Украине уже подключают отопление: где фактически стартовал отопительный сезон

Температура воздуха снижается и, хотя отопительный сезон в Украине начинается 15 октября, в некоторые объекты уже начали подавать отопление.

Шесть медицинских заведений во Львове уже получают тепло. Об этом сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Оксана Пригода, пишет издание "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день, к нам поступило 14 обращений от медицинских учреждений о том, чтобы подать отопление в их здания. Следовательно "Львовтеплоэнерго" уже начало возобновление теплоснабжения в эти учреждения. Уже 6 из них с теплом, а по другим — в процессе восстановления", — говорится в сообщении.

При этом учебные заведения, по словам должностной лица, обращений о возобновлении отопления пока не подавали.

Также во Львовском городском совете объяснили, что начинать отопительный сезон для всех категорий потребителей пока не планируется. Объяснили, что похолодание будет только на этой неделе, а уже на следующей — температура поднимется.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы накопили значительные долги за оплату коммунальных услуг и на первом месте по размеру долгов – неуплата за отопление. Это самая дорогая услуга в коммунальной "корзине".

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, почему на самом деле в некоторых городах Украины высокие тарифы теплоснабжения. Он напомнил, что в 2018 году полномочия по формированию тарифов передали местным органам власти.

По методике тарифообразования там разрешена максимальная потеря в сетях на уровне 13%. Я получил ответ на свой запрос, меня волосы дыбом стали. Киев тариф заложил 23% потерь при 13% разрешенных. А фактически Киев показывает уже 27%.



