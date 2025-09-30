У Раді хапаються за голову: українців змушують значно переплачувати за опалення

Українці накопичили значні борги за оплату комунальних послуг і на першому місці за розміром боргів — несплата за опалення. Це найдорожча послуга у комунальному “кошику”.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, чому насправді в деяких містах України високі тарифи теплопостачання. Він нагадав, що у 2018 році повноваження формування тарифів передали місцевим органам влади.

“Я отримав інформацію стосовно так званих втрат в мережах. По методиці тарифоутворення, там дозволена максимальна втрата в мережах на рівні 13%. Я отримав відповідь на свій запит, мене волосся дибом стало. Київ тариф заклав 23% втрат при 13% дозволених. А фактично Київ показує, вже 27%”, — пояснив Кучеренко.

За його словами, у Кривому Розі втрати закладені на рівні 50%, Дніпровська ТЕЦ показує 47% втрат. Є, за словами народного депутата, міста по 25%, по 30% втрат.

Однак є міста чесні: Черкаси — 10%, Житомир — 10%, Запоріжжя — 11%, Тернопіль — 11%. Тобто, за словами Кучеренка, вони працюють над зменшенням втрат.

“Чому це дуже важливо? Київтеплоенерго генерує і продає тепло як товарну продукцію приблизно на 20 мільярдів гривень в рік. Якщо він там зависив фактично на 13% втрат в мережах, маніпулятивно, розумієте? То в результаті 2,5 млрд грн кожного року він зайвих виставляє населенню та бюджету. За 6 років моєї каденції — 15 млрд грн Київтеплоенерго разом з КМДА… А чому КМДА? Бо КМДА затверджує цей тариф, КМДА управляє Київтеплоенерго. І КМДА заплющує очі на те, що вони порахували, на те, що вони заклали в ці тарифи”, — резюмував народний депутат.

