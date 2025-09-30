logo

В Раде хватаются за голову: украинцев заставляют значительно переплачивать за отопление
В Раде хватаются за голову: украинцев заставляют значительно переплачивать за отопление

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, кто действительно заставляет украинцев значительно переплачивать за отопление

30 сентября 2025, 17:23
Автор:
Кречмаровская Наталия

Украинцы накопили значительные долги за оплату коммунальных услуг и на первом месте по размеру долгов – неуплата за отопление. Это самая дорогая услуга в коммунальной "корзине".

В Раде хватаются за голову: украинцев заставляют значительно переплачивать за отопление

Тарифы.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, почему на самом деле в некоторых городах Украины высокие тарифы теплоснабжения. Он напомнил, что в 2018 году полномочия по формированию тарифов передали местным органам власти.

"Я получил информацию по так называемым потерям в сетях. По методике тарифообразования, там разрешена максимальная потеря в сетях на уровне 13%. Я получил ответ на свой запрос, меня волосы дыбом стали. Киев тариф заложил 23% потерь при 13% разрешенных. А фактически Киев показывает, уже 27%", — пояснил Кучеренко.

По его словам, в Кривом Роге потери заложены на уровне 50%, Днепровская ТЭЦ показывает 47% потерь. Есть, по словам народного депутата, города по 25%, по 30% потерь.

Однако есть города честные: Черкассы – 10%, Житомир – 10%, Запорожье – 11%, Тернополь – 11%. То есть, по словам Кучеренко, они работают над уменьшением потерь.

"Почему это очень важно? Киевтеплоэнерго генерирует и продает тепло как товарную продукцию примерно на 20 миллиардов гривен в год. Если он там зависил фактически на 13% потерь в сетях, манипулятивно, понимаете? То в результате 2,5 млрд грн каждый год он лишних выставляет населению и бюджету. За 6 лет моей каденции – 15 млрд грн Киевтеплоэнерго вместе с КГГА… А почему КГГА? Так как КГГА утверждает этот тариф, КГГА управляет Киевтеплоэнерго. И КГГА закрывает глаза на то, что они посчитали, на то, что они заложили в эти тарифы”, — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких областях больше всего долгов.



Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/5767
