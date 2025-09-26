Ситуація стрімко погіршується: українці накопичили рекордні борги за комуналку

Від початку повномасштабної російської агресії українці накопичили чималі борги за комунальні послуги. Тільки за останній рік боргів за комуналку побільшало на 13%.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників в Україні зафіксовані рекордні 788 тисяч боргів за комуналку, пише платформа “Опендатабот”.

Аналітики зазначили, що загалом боргів побільшало у 1,5 раза від початку повномасштабного вторгнення РФ. Найбільше боржників зафіксовано у прифронтових регіонах: у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Найбільші борги українці накопичили за тепло та воду.

“788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги відкрито в Україні станом на середину вересня цього року. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051”, — пише платформа.

Зазначається, що найбільше боржників нині у Дніпропетровській області — 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківська область — 128 217 (16%), далі йдуть Донецька — 81 536 (10%), Полтавська — 57 605 (7%) та Запорізька область — 53 797 (7%).

Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Наслідують борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у першому півріччі 2025 році українці оформили 4,39 млн мікрокредитів. Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна, посилаючись на інформацію платформи “Опендатабот” та Національного банку України.