Ситуация стремительно ухудшается: украинцы накопили рекордные долги за коммуналку

С начала полномасштабной российской агрессии украинцы накопили долги за коммунальные услуги. Только за последний год долгов за коммуналку увеличилось на 13%.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

По состоянию на середину сентября 2025 года, по данным Единого реестра должников в Украине, зафиксированы рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку, пишет платформа "Опендатабот".

Аналитики отметили, что в целом долгов увеличилось в 1,5 раза после начала полномасштабного вторжения РФ. Больше должников зафиксировано в прифронтовых регионах: в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Самые большие долги украинцы накопили за тепло и воду.

"788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги открыто в Украине по состоянию на середину сентября этого года. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, когда долгов было 701 051", — пишет платформа.

Отмечается, что больше всего должников сейчас в Днепропетровской области — 150 506 или 19% от всех производств. На втором месте Харьковская область – 128 217 (16%), далее следуют Донецкая – 81 536 (10%), Полтавская – 57 605 (7%) и Запорожская область – 53 797 (7%).

Львиная доля задолженностей касается теплоснабжения – 330 236 случаев (42%). Следуют долги за воду — 162 455 (21%) и жилищное обслуживание — 96 265 (12%). Также значительные долги за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522).

