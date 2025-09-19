"В Україні відраховуватимуть студентів, а дані передадуть до ТЦК": що відбувається

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Студенти в Україні мають відстрочку від мобілізації, однак умови час від часу змінюють. Саме цим намагається скористатися ворожа пропаганда, щоб посіяти паніку в українському суспільстві.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Днями в мережі інтернет поширювалася інформація, нібито “українських студентів відраховуватимуть за 10 пропусків занять і передаватимуть їхні дані до ТЦК”. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що такий фейк поширюють російські пропагандисти, посилаючись на нібито заяву КНУ ім. Шевченка.
Те, що інформація фейкова, підтвердили і фактчекери StopFake. Зазначили, що мова йшла не про якусь “нову ініціативу”, а про звичайний порядок. Пояснили, що після відрахування дані автоматично потрапляють до ЄДЕБО, і лише тоді ТЦК отримує доступ до них.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно змінюються правила отримання відстрочок та бронювань від мобілізації. Влада “переписує” і умови виїзду за кордон для чоловіків. У Верховній Раді переконані, що роблять це, щоб отримувати прибутки. Заявляють про шалену корупцію.