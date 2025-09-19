"В Україні відраховуватимуть студентів, а дані передадуть до ТЦК": що відбувається

Студенти в Україні мають відстрочку від мобілізації, однак умови час від часу змінюють. Саме цим намагається скористатися ворожа пропаганда, щоб посіяти паніку в українському суспільстві.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Днями в мережі інтернет поширювалася інформація, нібито “українських студентів відраховуватимуть за 10 пропусків занять і передаватимуть їхні дані до ТЦК”. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що такий фейк поширюють російські пропагандисти, посилаючись на нібито заяву КНУ ім. Шевченка.

“Насправді: у виші пояснили, що відрахувати можуть лише першокурсника, який взагалі не з’явився на навчання протягом перших 10 днів. Це стандартне правило договору про навчання. Якщо студент відвідує заняття, його майже гарантовано не відрахують до першої сесії”, — йдеться у повідомленні.

Те, що інформація фейкова, підтвердили і фактчекери StopFake. Зазначили, що мова йшла не про якусь “нову ініціативу”, а про звичайний порядок. Пояснили, що після відрахування дані автоматично потрапляють до ЄДЕБО, і лише тоді ТЦК отримує доступ до них.

“Втрата відстрочки від мобілізації пов’язана не з “10 пропусками”, а з втратою статусу студента. Цей фейк вигаданий, щоб посіяти паніку та недовіру до української освіти й влади”, — уточнили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно змінюються правила отримання відстрочок та бронювань від мобілізації. Влада “переписує” і умови виїзду за кордон для чоловіків. У Верховній Раді переконані, що роблять це, щоб отримувати прибутки. Заявляють про шалену корупцію.