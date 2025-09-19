"В Украине будут отчислять студентов, а данные передадут в ТЦК": что происходит

Студенты в Украине имеют отсрочку от мобилизации, однако условия время от времени меняют. Именно этим пытается воспользоваться вражеская пропаганда, чтобы посеять панику в украинском обществе.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

На днях в сети интернет распространялась информация, что "украинских студентов будут отчислять за 10 пропусков занятий и передавать их данные в ТЦК". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что такой фейк распространяют российские пропагандисты, ссылаясь на якобы заявление КНУ им. Шевченко.

"На самом деле: в вузе объяснили, что отчислить могут только первокурсника, который вообще не явился на обучение в течение первых 10 дней. Это стандартное правило договора об обучении. Если студент посещает занятия, его почти гарантированно не отчислят до первой сессии", — говорится в сообщении.

То, что информация фейковая, подтвердили и фактчекеры StopFake. Отметили, что речь шла не о какой-то новой инициативе, а об обычном порядке. Объяснили, что после отчисления данные автоматически попадают в ЕГЭБО, и только тогда ТЦК получает доступ к ним.

"Потеря отсрочки от мобилизации связана не с "10 пробелами", а с потерей статуса студента. Этот фейк выдуман, чтобы посеять панику и недоверие к украинскому образованию и власти", — уточнили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно меняются правила получения отсрочек и бронирований от мобилизации. Власть "переписывает" и условия выезда за границу для мужчин. В Верховной Раде убеждены, что делают это, чтобы получать прибыль. Заявляют о безумной коррупции.