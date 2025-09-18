Нардепи хапаються за голову: влада заробляє на мобілізації мільярди євро

Рубрики
В Україні постійно змінюються правила отримання відстрочок та бронювань від мобілізації. Влада “переписує” і умови виїзду за кордон для чоловіків. У Верховній Раді переконані, що роблять це, щоб отримувати прибутки. Заявляють про шалену корупцію.
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що замість справедливих правил влада створює схеми. Один з останніх прикладів, за його словами, це дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років.
Однак, за його словами, влада створює лише проблеми, замість того, щоб відкрити можливість людям, які не впливають на обороноздатність держави, вільно перетинати кордон.
Разумков переконаний, що такі дії влади надзвичайно шкодять Україні, адже підривають довіру суспільства. Він пояснив: люди бачать, що правила змінюються з дня на день, виїжджають з держави та не повертаються, бо не знають, що уряд вирішить завтра. Такі дії шкодять і волонтерському руху, і громадянському суспільству та навіть міжнародному партнерству. А без цього, за словами народного депутата, неможливо будувати сильну країну.
