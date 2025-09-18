Нардепи хапаються за голову: влада заробляє на мобілізації мільярди євро

В Україні постійно змінюються правила отримання відстрочок та бронювань від мобілізації. Влада “переписує” і умови виїзду за кордон для чоловіків. У Верховній Раді переконані, що роблять це, щоб отримувати прибутки. Заявляють про шалену корупцію.

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що замість справедливих правил влада створює схеми. Один з останніх прикладів, за його словами, це дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років.

“Яка в цьому логіка, якщо призовний вік 25 років? Чому під заборону потрапляють 23 і 24-річні, і ті чоловіки, які не є військовозобов’язаними? Потрібно дати право виїзду за кордон усім категоріям громадян, які не підлягають мобілізації. Це прозора система і дотримання прав людей”, — зазначив народний депутат.

Однак, за його словами, влада створює лише проблеми, замість того, щоб відкрити можливість людям, які не впливають на обороноздатність держави, вільно перетинати кордон.

“Навіщо це робиться? Щоб непогано “заробити”! Щоб люди приходили, “заносили”, “вирішували”, купували довідки, знімалися з обліку. За різними оцінками, корупція на уникненні від мобілізації вже сягає понад 2 млрд євро”, — розповів політик.

Разумков переконаний, що такі дії влади надзвичайно шкодять Україні, адже підривають довіру суспільства. Він пояснив: люди бачать, що правила змінюються з дня на день, виїжджають з держави та не повертаються, бо не знають, що уряд вирішить завтра. Такі дії шкодять і волонтерському руху, і громадянському суспільству та навіть міжнародному партнерству. А без цього, за словами народного депутата, неможливо будувати сильну країну.

