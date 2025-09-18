Нардепы хватаются за голову: власть зарабатывает на мобилизации миллиарды евро

В Украине постоянно изменяются правила получения отсрочек и бронирования от мобилизации. Власть "переписывает" и условия выезда за границу для мужчин. В Верховной Раде убеждены, что делают это, чтобы получать прибыль. Заявляют о безумной коррупции.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что вместо справедливых правил власть создает схемы. Один из последних примеров, по его словам, это разрешение выезда за границу мужчинам в возрасте до 22 лет.

"Какова в этом логика, если призывной возраст 25 лет? Почему под запрет попадают 23 и 24-летние, и те мужчины, которые не являются военнообязанными? Нужно дать право выезда за границу всем категориям граждан, не подлежащих мобилизации. Это прозрачная система и соблюдение прав людей", — отметил народный депутат.

Однако, по его словам, власть создает лишь проблемы, вместо того чтобы открыть возможность людям, не влияющим на обороноспособность государства, свободно пересекать границу.

"Зачем это делается? Чтобы неплохо "заработать"! Чтобы люди приходили, "заносили", "решали", покупали справки, снимались с учета. По разным оценкам, коррупция на избежании мобилизации уже достигает более 2 млрд евро", — рассказал политик.

Разумков убежден, что такие действия власти очень вредят Украине, ведь подрывают доверие общества. Он объяснил: люди видят, что правила меняются со дня на день, уезжают из государства и не возвращаются, потому что не знают, что правительство решит завтра. Такие действия вредят и волонтерскому движению, и гражданскому обществу и даже международному партнерству. Без этого, по словам народного депутата, невозможно строить сильную страну.

