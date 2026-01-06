В Україні спростили оформлення ID-карток та закордонних паспортів – все за один візит

В Україні набрали чинності нові правила оформлення паспортів, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1709.

Кабмін затвердив нові правила одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта для дорослих і дітей

Документ закріплює на постійній основі можливість одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта – як для себе, так і для дитини/дітей до 14 років – всього за один візит.

Подати документи можна у:

підрозділах Державної міграційної служби ,

ЦНАП ,

центрах "Паспортний сервіс" ,

як в Україні, так і за кордоном.

Для цього достатньо одного запису в електронній черзі, що економить час батьків і громадян.

Оплата адміністративного збору здійснюється однією квитанцією. Якщо ID-картку оформлюють вперше після досягнення 14 років, платити потрібно тільки за закордонний паспорт.

Розмір збору залежить від терміновості оформлення та кількості паспортів, які оформлюються одночасно.

Таким чином, уряд спростив бюрократію і скоротив час, необхідний для отримання основних документів, що підтверджують особу та право на перетин кордону.

