Кабмін спростив правила придбання спецзасобів самооборони: газові балончики тепер доступні без довідок і реєстрації

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1735, яка внесла зміни до Порядку продажу, придбання, реєстрації та використання спеціальних засобів самооборони.

В Україні дозволили купувати газові балончики без дозволів – відтепер від 18 років

Відтепер до спеціальних засобів самооборони належать:

аерозольні балончики зі сльозоточивими та дратівними речовинами;

газові пістолети та револьвери калібрів 6, 8 і 9 мм;

патрони до них, заряджені сльозоточивими та дратівними речовинами.

Нововведення дозволяють громадянам від 18 років купувати газові балончики без жодних дозволів, довідок або реєстрації. Це стосується купівлі, носіння, перевезення та зберігання аерозольних балончиків.

Придбати такі засоби можна виключно в спеціалізованих магазинах, які мають право продавати спецзасоби самооборони.

Водночас для газових пістолетів і револьверів правила залишаються більш жорсткими: їх можна придбати лише за наявності дозволу, виданого уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Таким чином, уряд спростив доступ до базових засобів самооборони, залишивши контроль над більш потужними пристроями.

