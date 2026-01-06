logo

Кабмин упростил правила приобретения спецсредств самообороны: газовые баллончики теперь доступны без справок и регистрации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин упростил правила приобретения спецсредств самообороны: газовые баллончики теперь доступны без справок и регистрации

Покупать, носить и хранить газовые баллончики можно без разрешений, а для газовых пистолетов и револьверов остаются требования полиции.

6 января 2026, 21:35
Автор:
avatar

Проніна Анна

Кабинет Министров принял постановление №1735, которое внесло изменения в Порядок продажи, приобретения, регистрации и использования специальных средств самообороны .

Кабмин упростил правила приобретения спецсредств самообороны: газовые баллончики теперь доступны без справок и регистрации

В Украине разрешили покупать газовые баллончики без разрешений – от 18 лет

Отныне к специальным средствам самообороны относятся:

  • аэрозольные баллончики со слезоточивыми и раздражающими веществами;

  • газовые пистолеты и револьверы калибров 6, 8 и 9 мм;

  • патроны к ним, заряженные слезоточивыми и раздражающими веществами.

Нововведения позволяют гражданам от 18 лет покупать газовые баллончики без разрешений, справок или регистрации. Это касается покупки, ношения, перевозки и хранения аэрозольных баллончиков.

Приобрести такие средства можно исключительно в специализированных магазинах , имеющих право продавать спецсредства самообороны.

В то же время, для газовых пистолетов и револьверов правила остаются более жесткими: их можно приобрести только при наличии разрешения, выданного уполномоченным подразделением Национальной полиции .

Таким образом, правительство упростило доступ к базовым средствам самообороны, оставив контроль над более мощными устройствами.

