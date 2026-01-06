logo

BTC/USD

92469

ETH/USD

3241.7

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Украине упростили оформление ID-карт и загранпаспортов – все за один визит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине упростили оформление ID-карт и загранпаспортов – все за один визит

Теперь можно подать документы сразу на себя и детей до 14 лет, уплатив один административный сбор.

6 января 2026, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине вступили в силу новые правила оформления паспортов , утвержденные постановлением Кабинета Министров №1709.

В Украине упростили оформление ID-карт и загранпаспортов – все за один визит

Кабмин утвердил новые правила одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта для взрослых и детей

Документ закрепляет на постоянной основе возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта – как для себя, так и для ребенка/детей до 14 лет – всего за один визит.

Подать документы можно в:

  • подразделениях Государственной миграционной службы ,

  • ЦНАП ,

  • центрах "Паспортный сервис" ,

  • как в Украине, так и за границей.

Для этого достаточно одной записи в электронной очереди , что экономит время родителей и граждан.

Оплата административного сбора производится одной квитанцией. Если ID-карту оформляют впервые после достижения 14 лет, нужно платить только за загранпаспорт.

Размер сбора зависит от срочности оформления и количества одновременно оформляемых паспортов.

Таким образом, правительство упростило бюрократию и сократило время, необходимое для получения основных документов, подтверждающих личность и право на пересечение границы.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что покупать, носить и хранить газовые баллончики можно без всяких разрешений, а для газовых пистолетов и револьверов остаются требования полиции. Теперь к специальным средствам самообороны относятся: аэрозольные баллончики со слезоточивыми и раздражающими веществами; газовые пистолеты и револьверы калибров 6, 8 и 9 мм; патроны к ним, заряженные слезоточивыми и раздражающими веществами. Нововведения позволяют гражданам от 18 лет покупать газовые баллончики без разрешений, справок или регистрации. Это касается покупки, ношения, перевозки и хранения аэрозольных баллончиков. Приобрести такие средства можно исключительно в специализированных магазинах, имеющих право продавать спецсредства самообороны. В то же время, для газовых пистолетов и револьверов правила остаются более жесткими: их можно приобрести только при наличии разрешения, выданного уполномоченным подразделением Национальной полиции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости