В Украине упростили оформление ID-карт и загранпаспортов – все за один визит

В Украине вступили в силу новые правила оформления паспортов , утвержденные постановлением Кабинета Министров №1709.

Кабмин утвердил новые правила одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта для взрослых и детей

Документ закрепляет на постоянной основе возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта – как для себя, так и для ребенка/детей до 14 лет – всего за один визит.

Подать документы можно в:

подразделениях Государственной миграционной службы ,

ЦНАП ,

центрах "Паспортный сервис" ,

как в Украине, так и за границей.

Для этого достаточно одной записи в электронной очереди , что экономит время родителей и граждан.

Оплата административного сбора производится одной квитанцией. Если ID-карту оформляют впервые после достижения 14 лет, нужно платить только за загранпаспорт.

Размер сбора зависит от срочности оформления и количества одновременно оформляемых паспортов.

Таким образом, правительство упростило бюрократию и сократило время, необходимое для получения основных документов, подтверждающих личность и право на пересечение границы.

